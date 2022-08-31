هل تعرف الكثير عن زيزو؟ اختبر معلوماتك

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 15:24

كتب : محمود صلاح

أحمد سيد زيزو - الزمالك

حصد أحمد سيد "زيزو" جناح الزمالك جائزة هداف الدوري المصري في الموسم المنصرم، كما أنه أحد أفضل لاعبي المسابقة.

فهل تعرف الكثير عن لاعب خط الوسط المصري؟

حسنا اختبر نفسك.

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زيزو الزمالك
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