هل تعرف الكثير عن زيزو؟ اختبر معلوماتك

حصد أحمد سيد "زيزو" جناح الزمالك جائزة هداف الدوري المصري في الموسم المنصرم، كما أنه أحد أفضل لاعبي المسابقة.

فهل تعرف الكثير عن لاعب خط الوسط المصري؟

حسنا اختبر نفسك.