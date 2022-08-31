أحمد توفيق ينضم لـ البنك الأهلي
الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 15:11
كتب : FilGoal
أعلن نادي البنك الأهلي تعاقده رسميا مع أحمد توفيق لاعب بيراميدز السابق في صفقة انتقال حر.
أحمد توفيق
النادي : البنك الأهلي
ورحل اللاعب عن بيراميدز بنهاية الموسم المنقضي عقب نهاية تعاقده مع الفريق.
وأشار النادي إلى أن توفيق قد وقع على عقد لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.
ويلعب توفيق مع بيراميدز منذ عام 2018 بعدما انضم للفريق من الزمالك وخلال تلك الفترة قضى فترة إعارة مع الاتحاد السكندري.
صاحب الـ 30 عاما شارك مع بيراميدز خلال الموسم الماضي في 24 مباراة وخلالهم تمكن من صناعة هدفين.
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