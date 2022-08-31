حتى صيف 2029.. تشيلسي يعلن ضم فوفانا

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 15:00

كتب : FilGoal

تشيلسي - الدوري الإنجليزي

أعلن نادي تشيلسي يوم الأربعاء ضم ويسلي فوفانا مدافع ليستر سيتي.

المدافع الفرنسي البالغ من العمر 21 عاما أصبح لاعبا في تشيلسي بنهاية الإجراءات، بعد أن توصل الناديان أخيرا إلى اتفاق.

وقال النادي في بيان: "ويسلي فوفانا أكمل اليوم انتقاله من ليستر سيتي وتوقيع عقد لمدة سبع سنوات مع البلوز.

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وتمتد فترة بقاء اللاعب في صفوف البلوز إلى صيف 2029.

تشيلسي لم يعلن قيمة الصفقة، ولكن وفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية فإن العرض الذي تم قبوله يقدر بـ 82.5 مليون يورو بدون الإضافات.

وقال تود بويلي مالك تشيلسي في تصريحات لموقع ناديه: "ويسلي مدافع واعد للغاية أثبت بالفعل جودته في الدوري الإنجليزي في سن مبكرة".

وأضاف "نحن سعداء لأننا تمكنا من ضم أحد أكثر المواهب الأوروبية إثارة إلى تشيلسي وتعزيز هذا المركز في فريقنا، لهذا الموسم وللمستقبل".

وخرج فوفانا من قائمة ليستر سيتي في المباراة الأخيرة أمام ساوثامبتون بسبب "عدم الحضور الذهني بنسبة 100%" حسب تصحريات مدربه براندن رودجرز.

لعب فوفانا 37 مباراة في الدوري الإنجليزي منذ التوقيع مع ليستر سيتي من فريق سانت إتيان الفرنسي مقابل 36.5 مليون جنيه إسترليني.

وخسر تشيلسي مدافعه أنطونيو روديجير الذي انتقل مجانا إلى ريال مدريد بنهاية عقده، بينما تعاقد مع كاليدو كوليبالي مدافع نابولي لتعويضه.

كما ضم مارك كوكوريا من برايتون ورحيم ستيرلنج من مانشستر سيتي.

ويسلي فوفانا تشيلسي
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