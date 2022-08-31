العشري يعتذر عن عدم استكمال مهمته مع طلائع الجيش

اعتذر طارق العشري المدير الفني لـ طلائع الجيش عن عدم استكمال مهمته مع الفريق عقب نهاية الموسم.

واكتفى العشري بالفترة الماضية التي تولى خلالها المسؤولية بعدما حقق المركز الرابع في جدول الدوري.

ووجه العشري الشكر لمجلس الإدارة وجميع العاملين واللاعبين على دعمهم ومساندتهم له طوال الفترة الماضية ومتمنيا التوفيق لمجلس الادارة وأعضاء الفريق لمواصلة هذه الصحوة في الموسم الجديد.

وتولى العشري قيادة الطلائع بدءا من الجولة الثامنة للدوري المصري، وقاد الفريق خلال 29 مباراة لتحقيق 14 انتصارا و12 تعادلا و3 هزائم.

وأنهى الفريق الدوري في المركز الرابع بفارق المواجهات المباشرة عن فيوتشر برصيد 56 نقطة.

وهو أعلى رصيد من النقاط وصل له طلائع الجيش في تاريخه بالدوري المصري.

كما حقق العشري رقما قياسيا خاص به وبالفريق في الدوري عندما استمر 16 مباراة على التوالي دون خسارة.

وودع طلائع الجيش كأس مصر من دور الـ 16 بالخسارة من منتخب السويس بنتيجة 1-0.