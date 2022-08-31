البنك الأهلي يعلن استمرار خالد جلال

أعلن نادي البنك الأهلي استمرار خالد جالد المدير الفني مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وقرر مجلس إدارة النادي تجديد الثقة في خالد جلال بعد أن قدم الفريق أداء مميز خلال مشواره في بطولتي الدوري والكأس خلال الموسم المنصرم.

وشدد أشرف نصار رئيس النادي أن فريق البنك الأهلي متمسك بتحقيق هدفه بالوصول إلي المربع الذهبي الموسم المقبل والوصول إلي أبعد نقطة في مسابقة كأس مصر.

وقاد خالد جلال البنك الأهلي 51 مباراة منذ مجيئه على رأس الفريق فبراير 2021.

وساهم خالد جلال في بقاء الفريق في الدوري حينها وأنهى موسمه في المركز الـ15.

ونجح جلال خلال الموسم الماضي في الفوز 11 مباراة والخسارة في 10 والتعادل في 13 آخرين.

وأنهى البنك الأهلي موسمه في الدوري المصري في المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة.

ووصل البنك الأهلي إلى دور الـ8 في كأس مصر بعد الفوز أمام إنبي بركلات الترجيح.

ويواجه البنك الأهلي نظيره بيراميدز السبت المقبل في ربع نهائي المسابقة.