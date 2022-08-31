بيراميدز يمدد تعاقده مع تاكيس جونياس

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 14:14

كتب : FilGoal

مران تاكيس جونياس الأول مع بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز تمديد تعاقده مع مدرب الفريق تاكيس جونياس لمدة ثلاث مواسم مقبلة.

وشدد ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز في تصريحات لموقع النادي على أن قرار تمديد التعاقد بعقد طويل الأمد يأتي في إطار نظر الفريق للمستقبل.

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ويرى عيد بأن جونياس يعرف أهداف وخطط الإدارة خلال السنوات المقبلة وأثبت نجاحا كبيرا خلال فترتين تعاقد فيهما مع النادي.

المدرب اليوناني كان قد تولى تدريب الفريق في شهر إبريل الماضي ونجح في قيادة الفريق لتحقيق المركز الثاني في الدوري المصري الممتاز.

وخلال ولايته الثانية قاد جونياس بيراميدز في 23 مباراة وخلالهم حقق الفريق الفوز في 14 وتعادل في 3 وخسر 6 مباريات.

وختم بيرميدز الدوري بالخسارة من الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ 34 والأخيرة.

ولا يزال بيراميدز ينافس في بطولة كأس مصر وسيقابل البنك الأهلي في دور ربع النهائي.

تاكيس جونياس بيراميدز ممدوح عيد
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