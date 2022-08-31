ديلي ميل: تشيلسي يستعد لتقديم عرض مثير من أجل نيمار

يستعد نادي تشيلسي لتقديم عرض خيالي للتعاقد مع نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية كشفت عن رغبة تود بوهلي مالك تشيلسي الجديد في ضم نيمار قبل يوم من واحد من نهاية الميركاتو الصيفي.

وأضافت أنّ بوهلي يستعد لانفاق المزيد من الأموال بعد صرف حوالي 150 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف على رحيم سترلينج وكاليدو كوليبالي ومارك كوكوريا وكارني تشوكويميكا.

علاقة مذبذبة

يعيش نيمار مع باريس سان جيرمان علاقة غير مستقرة، بدأت منذ نهاية الموسم الماضي مع أنباء عن رحيله النادي.

وكانت قد أشارت بعض التقارير إلى أن نيمار ومبابي دخلا في خلافات بدأت قبل بداية الموسم حين طلب الأخير من إدارة النادي أن تبيع نيمار وهو ما عرفه اللاعب البرازيلي.

وتصاعدت الشائعات مع بداية الموسم بعد زعم بعض التقارير وجود خلافات بين نيمار ومبابي على هوية مسدد ركلات الترجيح في الفريق.

وظهر ذلك في لقاء مونبلييه في الجولة الثانية عندما أضاع مبابي ركلة جزاء واُحتسبت أخرى للفريق أراد تسديدها، ولكن نيمار هو من قام بالأمر.

الغضب بدا حينها على مبابي واضطر عددا من ممثلي الفريق من بينهم ناصر الخليفي رئيس النادي الحديث عن الأمر وتوضيح أنها مجرد شائعات.

نيمار يرتبط بتعاقد مع سان جيرمان حتى عام 2025 مع إمكانية التمديد لموسم آخر، ومنذ انتقاله لباريس صيف 2017 في صفقة قياسية خاض نيمار مع الفريق 149 مباراة سجل خلالهم 108 هدف وصنع 66 آخرين.

خيارات هجومية آخرى

تشيلسي منذ بداية فترة الانتقالات وضع عينه على المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج من برشلونة بعد خروجه من خطط تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة.

وبحسب "ديلي ميل" فإن عملية تعاقد تشيلسي مع أوباميانج تبدو منطقية في الوقت الحالي أكثر من التعاقد مع نيمار.

اللاعب صاحب الـ 33 عامًا اكتفى بالظهور في 8 دقائق فقط من أصل 3 مباريات رسمية خاضها برشلونة هذا الموسم، وخسر أوباميانج مركزه الأساسي لصالح البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.