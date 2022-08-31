مروان عطية لـ في الجول: لم أكن أعرف أمر انضمامي لمنتخب مصر ولكن توقعته

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 13:45

كتب : هاني العوضي

مروان عطية - الاتحاد السكندري

شدد مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري والمستدعى لقائمة منتخب مصر على أنه لم يكن يعرف بالأمر قبل إعلان القائمة.

مروان عطية

النادي : الاتحاد السكندري

مصر

وأعلن روي فيتوريا قائمته من اللاعبين المحليين الذين سيخوضون المعسكر الأول لمنتخب مصر تحت قيادته.

وشهدت القائمة استدعاء مروان عطية لأول مرة.

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وقال عطية في تصريحات لـ FilGoal.com: "لم أكن أعرف بأمر انضمامي لمنتخب مصر ولكنني تلقيت العديد من المكالمات لإخباري بذلك، ولكن لم يتحدث معي أحد من الجهاز الفني للمنتخب في السابق".

وتابع "توقعت انضمامي لمنتخب مصر وعملت على ذلك بعد استبعادي من المنتخب الأولمبي أثناء تولي شوقي غريب رغم أنني كنت اللاعب الوحيد الذي يلعب بشكل أساسي في فريقه وقتها ولعبت للفريق الأول لمدة موسم ونصف".

وواصل "وقتها لم أحزن وقلت أن الله سيعوضني بالأفضل والحمدلله حصلت على تلك الفرصة ولن أتركها وساتمسك بها".

وأتم "منافستي في الملعب ستكون مع حمدي فتحي الذي أراه من أفضل اللاعبين في مركزي".

وشارك عطية خلال الموسم الحالي مع الاتحاد السكندري في 33 مباراة وخلالهم تمكن من صناعة ثلاثة أهداف كان آخرهم أمام غزل المحلة في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

وجاءت قائمة اللاعبين المحليين:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد صبحي (فاركو).

الدفاع: عمر جابر (بيراميدز) - كريم فؤاد (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أسامه جلال (بيراميدز) - باهر المحمدي (الإسماعيلي) - علي جبر (بيراميدز) - أيمن أشرف (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز).

الوسط: حمدي فتحي (الأهلي) - نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) - محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا) – محمود حماده (فاركو) - مروان عطية (الاتحاد) - إسلام عيسي (بيراميدز) - عبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي) - أحمد عادل "ميسي" (الاتحاد) - أحمد مدبولي (الإسماعيلي).

الهجوم: شادي حسين (سيراميكا كليوباترا) - مروان حمدي (سموحة) - ناصر منسي (البنك الأهلي) - أحمد شريف (فاركو).

وقال مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- في وقت سابق لـFilGoal.com: "تم الاستقرار على مواجهة النيجر وليبريا".

وكان مصدر من اتحاد الكرة كشف في وقت سابق لـFilGoal.com عن طلب روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر خوض وديتين في شهر سبتمبر المقبل استغلالا لفترة التوقف الدولي.

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