كرة طائرة - منتخب مصر يودع بطولة العالم بخسارة ثالثة على التوالي

ودع منتخب مصر بطولة العالم للكرة الطائرة بعدما خسر المباراة الثالثة على التوالي في دور المجموعات.

وخسر منتخب مصر أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 ليحتل المركز الأخير في المجموعة بثلاثة هزائم.

وحقق منتخب الأرجنتين الشوط الأول بنتيجة 27-25.

وتعادل منتخب مصر في الأشواط بتحقيق الشوط الثاني بنتيجة 28-26.

وعادل منتخب مصر للفوز بشوط جديد بنتيجة 26-24.

وتعادل منتخب الأرجنتين في الأشواط بحسمه الشوط الرابع بنتيجة 25-17 لتتجه المباراة لشوط فاصل.

وفي الشوط الأخير انهارت آمال منتخب مصر بعد ضمان عدم التأهل لدور الـ 16 لينهي منتخب الأرجنتين المباراة بحسمه بنتيجة 15-6.

وسيتم تحديد الترتيب النهائي لمنتخب مصر في البطولة عقب نهايتها بحسب باقي النتائج.

تاريخ مصر في البطولة:

شارك منتخب مصر في البطولة للمرة العاشرة في تاريخه والسادسة على التوالي.

وكان أفضل مركز في تاريخ مصر في نسخة 2006 في اليابان عندما تأهل الفريق لثمن النهائي وحصد المركز الثالث عشر.

وخاض منتخب مصر 45 مباراة في تاريخ مشاركاته ببطولة العالم قبل النسخة الحالية.

ونجح في تحقيق الفوز في 7 مناسبات فقط بينما خسر 38 مرة.

وتأهل منتخب مصر للمرة الأولى عام 1974 في المكسيك.