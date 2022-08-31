ولفرهامبتون يتعاقد مع كالادزيتش

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 12:59

كتب : FilGoal

ساسا كاليدزيتش و برونو لاج - ولفرهامبتون

أعلن نادي ولفرهامبتون تعاقده مع ساسا كالادزيتش قادما من شتوتجارت الألماني حى عام 2027.

اللاعب اجتاز الفحص الطبي صباح اليوم في كومبتون بارك مكان تدريب ولفرهامبتون قبل أن يوقع على عقد لمدة خمس مواسم.

اللاعب النمساوي سبق له تمثيل منتخب بلاده في 15 مباراة سابقة سجل خلالهم 4 أهداف.

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صاحب الـ 25 عاما كان قد انضم لشتوتجارت في 2019 قادما من ناجي أدميرا النمساوي.

كاليدزيتش شارك مع شتوتجارت خلال الموسم الماضي في 15 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.

وخلال الثلاث جولات الأولى من الدوري الألماني نجح المهاجم النمساوي في صناعة ثلاثة أهداف.

كاليدزيتش سيكون الصفقة الخامسة لوفرهامبتوت خلال فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع كل من جونسالو جيديش وماثيوز نونيز وهي تشانج هوانج وناثان كولينز.

ساسا كاليدزيتش شتوتجارت ولفرهامبتون
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