ولفرهامبتون يتعاقد مع كالادزيتش
الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 12:59
كتب : FilGoal
أعلن نادي ولفرهامبتون تعاقده مع ساسا كالادزيتش قادما من شتوتجارت الألماني حى عام 2027.
ساسا كالاجديتش
النادي : ولفرهامبتون
اللاعب اجتاز الفحص الطبي صباح اليوم في كومبتون بارك مكان تدريب ولفرهامبتون قبل أن يوقع على عقد لمدة خمس مواسم.
اللاعب النمساوي سبق له تمثيل منتخب بلاده في 15 مباراة سابقة سجل خلالهم 4 أهداف.
صاحب الـ 25 عاما كان قد انضم لشتوتجارت في 2019 قادما من ناجي أدميرا النمساوي.
كاليدزيتش شارك مع شتوتجارت خلال الموسم الماضي في 15 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.
وخلال الثلاث جولات الأولى من الدوري الألماني نجح المهاجم النمساوي في صناعة ثلاثة أهداف.
كاليدزيتش سيكون الصفقة الخامسة لوفرهامبتوت خلال فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع كل من جونسالو جيديش وماثيوز نونيز وهي تشانج هوانج وناثان كولينز.
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