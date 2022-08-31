المصري يعلن رحيل حسام حسن وجهازه المعاون

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 12:23

كتب : FilGoal

حسام حسن - المصري

أعلن نادي المصري رحيل حسام حسن وجهازه المعاون.

واختتم حسام حسن مشواره مع المصري بالخسارة من المقاولون العرب بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك":

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"قرر مجلس إدارة النادي المصري بالإجماع في اجتماعه صباح اليوم توجيه الشكر للكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي وجهازه الفني والإداري والطبي على ما قدموه للفريق الأول بالنادي خلال فترة تعاقدهم السابقة مع أطيب التمنيات لهم بالتوفيق والسداد".

وقاد العميد الفريق البورسعيدي خلال ولايته الرابعة في 15 مباراة محققا الفوز في 6 وتعادل في مثلها وخسر 3.

وأنهى المصري موسم 2021-2022 في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.

وتولى حسام حسن المهمة خلفا للتونسي معين الشعباني والذي رحل بسبب سوء النتائج.

ومن ناحية أخرى أعلن رجب عبد القادر نائب رئيس المصري والمتحدث الرسمي باسمه عن سداد بعض الغرامات الموقعة على النادي بجانب دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد عبدالرحيم دغموم لوفاق سطيف الجزائري.

وقال رجب عبد القادر عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تم سداد مبلغ 25 ألف فرانك سويسري باقي رسوم المحكمة الرياضية الدولية لكي نتمكن من الطعن على الحكم الصادر لصالح اللاعب رامي بديوي والمقدر بـ512 ألف دولار".

وأضاف "تم سداد مبلغ 130 ألف دولار لنادى الوداد المغربي غرامة وقف القيد على النادي بخصوص اللاعب كازادي كاسينجو".

وواصل "وتم سداد مبلغ 277 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي لنادي وفاق سطيف لإتمام انتقال عبد الرحيم دغموم للمصري".

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