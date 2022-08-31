إصابة أوباميانج بكسر في الفك أثناء السطو على منزله.. وتشيلسي يحاول ضمه

أفادت شبكة ذا أثليتك أن بيير إيمريك أوباميانج لاعب برشلونة سيغيب لأسابيع بسبب إصابة بعيدة عن كرة القدم.

وأصيب أوباميانج بكسر في الفك إثر الاعتداء عليه خلال عملية سطو عنيفة على منزله تعرض لها صباح يوم الإثنين.

وذكرت صحيفة "البايس" الإسبانية أن منزل أوباميانج تعرض للسطو فجر الإثنين، فيما كشفت ذا أثليتك طبيعة الإصابة التي تعرض لها.

وتمت عملية السطو بواسطة 4 أفراد على الأقل، إذ وصلوا إلى حديقة المنزل وهددوا أوباميانج وزوجته بالأسلحة النارية.

كما اعتدوا بالضرب على مهاجم بروسيا دورتموند السابق وأجبروه على فتح خزانة سرقوا منها عدة مجوهرات ثمينة.

ووفقًا لشهود عيان، فقد هرب اللصوص في سيارة أودي بيضاء، وتقوم شرطة كتالونيا بالبحث عنهم.

وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من فوز برشلونة على بلد الوليد في ملعب سبوتيفاي كامب نو بأربعة أهداف دون رد بالجولة الثالثة للدوري الإسباني.

وتواجد المهاجم الجابوني على مقاعد بدلاء البلاوجرانا، لكنه لم يشارك في أي دقيقة.

وأوضح تقرير ذا أثليتك أن هناك مفاوضات مكثفة بين تشيلسي وبرشلونة في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية من أجل ضم اللاعب.

وأضاف التقرير أن عملية انتقال قائد أرسنال السابق إلى تشيلسي معقدة ولن تتم بسهولة.

المهاجم صاحب الـ 33 عامًا اكتفى بالظهور في 8 دقائق فقط من أصل 3 مباريات رسمية خاضها برشلونة هذا الموسم.

وخسر أوباميانج مركزه الأساسي لصالح البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

وانضم أوباميانج إلى برشلونة في يناير الماضي، وتألق معه بالدور الثاني، إذ سجل 13 هدفًا في 23 مباراة.

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