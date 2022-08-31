ذا أثليتك: فشل انتقال كلويفيرت لـ فولام

كشف دافيد أورنيستين الصحفي بشبكة ذا أثليتك عن فشل انتقال جاستن كلويفرت لاعب روما إلى فولام.

فشل انتقال اللاعب جاء بعد الاتفاق بين روما وفولام على قيمة الصفقة والاتفاق مع اللاعب على البنود الشخصية.

وفشل كلويفرت في الحصول على تصريح العمل البريطاني بسبب القواعد الصارمة التي أصبح اللاعبين مطالبين بها للحصول على التصريح منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وفقا لأورنستين فإن الاتحاد الإنجليزي رفض إعطاء تصريح العمل للاعب بسبب قلة مشاركاته مع روما خلال الفترات الماضية لذلك فإنه لم يستوفي المعايير اللازمة للحصول على تصريح العمل.

اللاعب كان سينتقل إلى فولام على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع خيار الشراء مقابل 10 مليون يورو.

صاحب الـ 23 عاما كان قد قضى الموسم الماضي معارا في صفوف نيس الفرنسي.

وشارك كلويفرت مع نيس في 31 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وصناعة 7 آخرين.