كوبا ليبرتادوريس - أرقام قياسية.. باراناينسي يتفوق على بالميراس في ذهاب نصف النهائي

تفوق أتليتكو باراناينسي البرازيلي على بالميراس حامل اللقب بنتيجة 1-0 في ذهاب نصف كوبا ليبرتادوريس 2022، في مباراة أقيمت على ملعب أرينا دا بايكسادا معقل الأول.

وسيلتقي الفريقان إيابا لحسم هوية المتأهل على ملعب بالميراس في فجر الأربعاء المقبل.

سجل هدف اللقاء الوحيد أليكس سانتانا بعدما حوّل عرضية روكي فيتور من داخل منطقة الست ياردات في شباك بالميراس في الدقيقة 23.

واستطاع الفريق المُلقب بـ "الإعصار" من تحقيق الفوز رغم خوض اللقاء بعشر لاعبين في آخر 20 دقيقة عقب طرد هوجو مورا لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

كما تعرض المخضرم لويس فيليبي سكولاري المدير الفني للأحمر والأسود للطرد أيضا بسبب الاعتراض على قرارات الحكم قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء.

واستمر باراناينسي في مواصلة أفضل سلسلة لا خسارة له في تاريخ البطولة إذ ظل للمباراة السابعة على التوالي دون خسارة، ولم يستقبل أهداف في آخر 3 مباريات كأفضل سجل دفاعي في تاريخ البطولة، كما لم يخسر في آخر 10 مباريات خاضها على ملعبه معززا نتائجه.

🙌🔴⚫ ¡Una noche perfecta para @AthleticoPR! ✅ Lleva 7⃣ partidos invicto, su mayor racha de la historia en la CONMEBOL #Libertadores. ✅ Hace 3⃣ encuentros que no recibe goles, récord para el club en la Copa. ✅ Hace 🔟 juegos que no pierde como local, otra marca histórica. pic.twitter.com/1aBYq5Z95K — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 31, 2022

وسيلتقي فجر الخميس فيليز سارسفيلد الأرجنتيني مع فلامنجو البرازيلي وصيف النسخة الماضية في ثاني مباريات ذهاب نصف النهائي.

وسيقام النهائي في التاسع والعشرين من أكتوبر المقبل في الإكوادور على ملعب برشلونة جواياكيل.