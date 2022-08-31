سكاي: باريديس إلى يوفنتوس.. وتفاصيل التعاقد

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 11:51

كتب : FilGoal

ليوناردو باريديس - باريس سان جيرمان

أتم يوفنتوس اتفاقه مع باريس سان جيرمان للتعاقد مع ليوناردو باريديس في سوق الانتقالات الصيفية بحسب فابرزيو رومانو.

وينضم باريديس إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بمبلع 15 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون يورو كمتغيرات.

ووفقا لـ رومانو فإنه من المفترض أن يجري اللاعب الفحص الطبي اليوم -الأربعاء- تمهيدا لانتقاله.

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باريديس لديه خبرة في الدوري الإيطالي، إذ سبق له اللعب بقميص كييفو فيرونا، وإيمبولي وروما الذي رحل عنه في 2017.

وانضم صاحب الـ28 إلى باريس سان جيرمان في 2019 قادما من زينيت الروسي وينتهي عقد صيف 2024.

وشارك الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي في 22 مباراة ونجح خلالهم في تسجيل هدف وصناعة هدفين.

وظهر باريديس مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الحالي في 3 مباريات وصنع هدفا واكتفى بالتواجد على مقاعد البدلاء خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام موناكو.

ولعب مدافع الأرجنتين بقميص المنتخب 44 مباراة، سجل خلالهم 5 أهداف وتوج بلقب كوبا أمريكا 2021.

وحال تمت الصفقة، سيصبح باريديس الصفقة السابعة لـ يوفنتوس هذا الصيف بعد بول بوجبا، وبريمير مدافع تورينو، وأندريا كامبياسو، وأنخيل دي ماريا، أركاديوز ميليك وفيليب كوستيتش.

يوفنتوس باريس سان جيرمان
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