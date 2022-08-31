بعد وصوله لهولندا.. فشل انتقال أوكامبوس لـ أياكس

بعد أن كان على بعد خطوة واحدة من الانضمام لأياكس أمستردام، فشلت صفقة انتقال لوكاس أوكامبوس لاعب إشبيلية للفريق الهولندي وفقا لصحيفة تيليجراف الهولندية.

الناديان كانا قد توصلا لاتفاق لضم اللاعب مقابل 20 مليون يورو وتم الاتفاق بين أياكس وأوكامبوس على البنود الشخصية كما أن مارسيليا ناديه السابق كان سعيدا بالصفقة لأنه سيحصل على 20% من المبلغ.

وسافر أوكامبوس بالفعل للخضوع للشكف الطبي في أياكس ولكن وفقا لتيلجراف فإن المجلس الإشرافي للنادي والذي يجب أن يوافق دائما على المعاملات التي تزيد عن مليون يورو قد أوقف الصفقة ورفضها لأنه لم يجد جدوى في الاستثمار في لاعب يبلغ من العمر 28 عاما مقابل 20 مليون يورو.

على الرغم من إجبار اللاعب على العودة لإشبيلية إلا أن إدارة أياكس لا تزال تحاول إقناع المجلس بإعطاء الضور الأخضر للصفقة أو ستحاول اللجوء لخيار ليون بايلي لاعب أستون فيلا ولكنه سيكون خيارا صعبا مع ضيق الوقت قبل إغلاق سوق الانتقالات.

وتحاول إدارة أياكس ضم لاعب بديل لتعويض أنتوني الذي رحل عن الفريق وانضم إلى مانشستر يونايتد مقابل 95 مليون يورو.

ويلعب أوكامبوس مع إشبيلية منذ عام 2019 عندما انضم للفريق قادما من مارسيليا.

وخاض الجناح الأرجنتيني 134 مباراة بقميص إشبيلية وتمكن خلالهم من تسجيل 34 هدفا وصناعة 15 وأسهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الأوروبي في 2020.