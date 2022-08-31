مؤتمر توخيل: نعاني من ضعف الدفاع.. نحن لسنا أقوياء بما يكفي للفوز بالمباريات

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 11:20

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب تشيلسي

انتقد توماس توخيل المدير الفني لـ تشيلسي عقلية الفريق بعد الهزيمة التي تلقاها أمام ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي.

وخسر تشيلسي بهدفين مقابل هدف أمام ساوثامبتون أمس -الثلاثاء- في الجولة الرابعة من المسابقة.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ما ينقصنا تلك الفترة هي عقلية الفريق. الدفاع ضعيف للغاية. ليس هناك تفوق من الخصم. لكن نحن كفريق نحتاج إلى إظهار عقلية مختلفة".

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وأضاف "اليوم فعلنا كل شيء، لكن مرة آخرى ركلة ثابتة ودفاع غير متزن أضاع الكثير. كنا محظوظين لعدم استقبال شباكنا هدفًا ثالثًا في بداية الشوط الثاني، لسنا أقوياء بما يكفي للرد أو تغيير مسار المباراة".

وواصل "لقد كانت نفس القصة في ليدز، هناك مشكلة وهي أننا لا نحرز أهدافًا في أول 25 دقيقة، وبعد ذلك نفقد التوازن في دقيقتين ولا نتمكن من العثور على أي إجابات".

وتابع "أفقد الكثير من اللاعبين بسبب الإصابة أو التوقف، وهذا يذكرني بما حدث معنا الموسم الماضي".

وأتم "باقي الفريق بحاجة إلى إظهار عقلية مختلفة، نحن نخسر بسهولة تماما المباريات خارج أرضنا ومن السهل جدا إخراجنا عن المباراة".

ويحمل تشيلسي 7 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في المركز الثامن بعد خسارة مباراتين والفوز في مثلهما والتعادل في آخرى.

ويستعد تشيلسي لاستضافة وست هام يونايتد السبت المقبل على ستامفورد بريدج في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

توماس توخيل تشيلسي الدوري الإنجليزي
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