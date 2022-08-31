مواعيد مباريات الأربعاء 31-8-2022 - كبار إنجلترا ويوفنتوس ونابولي في إيطاليا
الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 10:28
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد بدايتها أمس الثلاثاء.
الدوري الإنجليزي
أرسنال × أستون فيلا - 8:30 مساء - بي إن سبورتس 3 بريميوم
مانشستر سيتي × نوتنجهام فورست - 8:30 مساء - بي إن سبورتس 2 بريميوم
وست هام × توتنام - 8:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1
ليفربول × نيوكاسل - 9:00 مساء - بي إن سبورتس 1 بريميوم
الدوري الإيطالي
يوفنتوس × سبيزيا - 8:45 مساء - أبو ظبي بريميوم 1
نابولي × ليتشي - 8:45 مساء - أبو ظبي بريميوم 2
الدوري الفرنسي
تولوز × باريس سان جيرمان - 9:00 مساء - بي إن سبورتس 2
كأس ألمانيا
فيكتوريا كولن × بايرن ميونيخ - 8:45 مساء
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
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