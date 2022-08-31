مواعيد مباريات الأربعاء 31-8-2022 - كبار إنجلترا ويوفنتوس ونابولي في إيطاليا

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 10:28

كتب : FilGoal

احتفال فيرمينو بالهدف - ليفربول أمام بورنموث

تستكمل اليوم مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد بدايتها أمس الثلاثاء.

الدوري الإنجليزي

أرسنال × أستون فيلا - 8:30 مساء - بي إن سبورتس 3 بريميوم

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مانشستر سيتي × نوتنجهام فورست - 8:30 مساء - بي إن سبورتس 2 بريميوم

وست هام × توتنام - 8:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1

ليفربول × نيوكاسل - 9:00 مساء - بي إن سبورتس 1 بريميوم

الدوري الإيطالي

يوفنتوس × سبيزيا - 8:45 مساء - أبو ظبي بريميوم 1

نابولي × ليتشي - 8:45 مساء - أبو ظبي بريميوم 2

الدوري الفرنسي

تولوز × باريس سان جيرمان - 9:00 مساء - بي إن سبورتس 2

كأس ألمانيا

فيكتوريا كولن × بايرن ميونيخ - 8:45 مساء

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

مواعيد مباريات الأربعاء الدوري الإيطالي الدوري الإنجليزي ليفربول الدوري الفرنسي
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