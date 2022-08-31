انخفاض المعدل التهديفي وأمر سلبي لأحد الهابطين.. أبرز أرقام الدوري المصري المنقضي
الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 01:10
كتب : FilGoal
310 يوما، هي مدة الدوري المصري في موسم 2021-2022 والذي انتهى رسميا في الـ30 من شهر أغسطس الجاري.
العديد من الأرقام الإيجابية لبعض الفرق واللاعبين وأخرى سلبية وشيء يحدث للأهلي لأول مرة منذ 30 عاما كل ذلك حدث في الدوري.
فما هي تلك الأرقام؟
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