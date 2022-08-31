بيراميدز راحة حتى منتصف سبتمبر

حصل لاعبو بيراميدز على راحة سلبية من التدريبات حتى يوم 16 من شهر سبتمبر المقبل.

وأنهى بيراميدز موسم الدوري في المركز الثاني برصيد 71 نقطة.

وخسر بيراميدز في مباراته الختامية أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وقرر الجهاز الفني بقيادة تاكيس جونياس منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات عقب الانتهاء من مباريات الدوري.

واستقر الجهاز الفني على أن يحصل اللاعبون على راحة سلبية على أن يتم استئناف التدريبات يوم 16 من شهر سبتمبر المقبل.

ويعود الفريق لمواصلة تدريباته بعد الراحة وبدء مرحلة الإعداد للموسم الجديد.

ويلعب بيراميدز في دور الـ 32 مع الفائز من مواجهة هلال الساحل السوداني وجيتا جولد التنزاني في المباراة التي تجمع بين الفريقين في الدور التمهيدي الأول.

وتقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

ويلعب بيراميدز مباراة الإياب على ملعبه، بينما ستقام مباراة الذهاب على ملعب الفائز من المواجهة الأخرى.