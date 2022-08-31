مؤتمر فيريرا: سن اللاعبين الشباب في مصر عكس العالم.. ورسائل إلى اتحاد الكرة وشيء لا أفهمه

"أشعر بالرضا عن أداء اللاعبين الشباب وهناك من بينهم من سيكون مستقبل الفريق ومنتخب مصر" هكذا تحدث جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك عقب مواجهة إيسترن كومباني.

وخسر الزمالك من إيسترن مساء الخميس في الجولة 34 والأخيرة من الدوري بهدفين لهدف في استاد القاهرة.

وتحدث فيريرا في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة قائلا: "اللاعبون الشباب يمتلكون إمكانيات كبيرة ولكن كان ينقصهم المشاركة في بعض المباريات".

ووجه فيريرا رسالة أولى في مؤتمره إلى اتحاد الكرة قائلا: "يجب على اتحاد الكرة أن يمنحهم المسابقات التي يشاركون من خلالها في المباريات".

وتابع "اللاعبون الشباب في مصر سنهم 23 سنة وهذا لا يحدث خارج مصر، ففي الخارج اللاعب الشاب سنه يكون 16 أو 17 لذا فهناك شيء غير منضبط".

وواصل "أقول لكم بجدية إنه كان هناك حاجة كبيرة لإراحة اللاعبين الكبار بالرغم من أن ذلك من مهام اتحاد الكرة الإعلان عن جداول يرتاح من خلالها اللاعبين".

وأردف "أمامنا مباراة كأس سوبر لوسيل ثم دوري أبطال إفريقيا ثم معسكر لمنتخب مصر ثم عودة للدوري، لو لم نقم بإراحة اللاعبين فسيكون من الصعب تطويرهم وإراحتهم وعمل استشفاء لهم، لذا أنا كمحترف عندما أرى أي شيء غير مفهوم سأسأل عنه".

وأكمل المدرب المتوج بلقب الدوري حديثه "اللاعبون الشباب ساعدونا في حدوث توازن في عدد كبير من المباريات ولو راجعتوا النتائج سنرى أن التعادل والهزيمة جاءا بعد سلسلة من انتصارات كبيرة".

وأردف "الزمالك وجميع الأندية يمتلكون لاعبين كبار ولكنهم يحتاجون للمساعدة والدعم".

وعن خوض الزمالك الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا قال: "الزمالك بطل الدوري سيلعب الدور التمهيدي والفرق الأخرى لا تلعب أنا لا أفهم المعايير ولا نعرف موعد مباراتي بطل تشاد، والدور التمهيدي مجازفة قد يتسبب في إقصائنا من البطولة".

وعاد فيريرا للحديث مجددا عن ازدحام جدول المباريات قائلا: "هناك فضول شخصي أن أرى شكل المنتخب في التجمع المقبل في ظل جدول المباريات الحالي".

ووجه رسالة جديدة لاتحاد الكرة قائلا: "أحب أن ألفت نظر المسؤولين عن الكرة في مصر أننا نحتاج لتغيير العديد من الأمور لكي تصبح كرة القدم بشكل أفضل".

وعن مواجهة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل قال: "جزء كبير من الفريق الذي سيخوض سوبر لوسيل هو الفريق الذي حقق الدوري، وفي ظل بعض الأمور السلبية بخصوص المواعيد سنحاول إيجاد حلول قبل مباريات السوبر والدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا".

وأكمل "عدد كبير من اللاعبين الشباب سيستمرون معنا خلال الموسم الجديد، وعدد منهم سيكون ضمن المنتخب الأولمبي وهذا ما يساعدنا في الفريق الأول".

وعن انتشار بعض الأنباء حول حالته الصحية وتعاقده مع الزمالك رد فيريرا بحسم "هناك مجموعة أخبار غير صحيحة تظهر وغرضها واضح".

وواصل "والخبر الذي انتشر بخصوص حالتي الصحية الصعبة لا أفهمه، أتمنى أن يتوقف البعض عن هذه الأخبار غير الصحيحة لأن هذه الأمور لا تؤثر علي أو على الفريق".

وأتم "أعلم من يقول هذه الأخبار ولكن لا أعلم من يقول له أن يخرج بمثل هذه الأخبار وعقدي مستمر مع الزمالك لموسم آخر ولم أرفض خوض السوبر المصري السعودي أو أطلب الرحيل هذه أخبار كاذبة".