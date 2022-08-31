موعد مباراة منتخب مصر للناشئين القادمة في كأس العرب.. القنوات الناقلة
الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 00:12
كتب : FilGoal
يواصل منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما مسيرته في كأس العرب بالوصول إلى ربع النهائي، حيث سيلاقي المغرب.
جاء ذلك حيث احتل صدارة المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط).
واختتم الفراعنة منافسات المجموعة بالفوز على سوريا بخمسة أهداف دون رد.
وفاز المنتخب على السعودية 3-0 ولبنان 9-0 في بقية منافسات المجموعة.
موعد مباراة المنتخب والقنوات الناقلة
تقام المباراة يوم الجمعة 2 سبتمبر.
وتنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.
ويلتقي الفائز من هذه المباراة بالفائز من مباراة اليمن والسودان.
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