موعد مباراة منتخب مصر للناشئين القادمة في كأس العرب.. القنوات الناقلة

يواصل منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما مسيرته في كأس العرب بالوصول إلى ربع النهائي، حيث سيلاقي المغرب.

جاء ذلك حيث احتل صدارة المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط).

واختتم الفراعنة منافسات المجموعة بالفوز على سوريا بخمسة أهداف دون رد.

وفاز المنتخب على السعودية 3-0 ولبنان 9-0 في بقية منافسات المجموعة.

موعد مباراة المنتخب والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 2 سبتمبر.

وتنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة بالفائز من مباراة اليمن والسودان.