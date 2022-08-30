مصدر مقرب من النني لـ في الجول: لم يتم تشخيص إصابته حتى الآن

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 23:58

كتب : أحمد الخولي

محمد النني - أرسنال

كشف مصدر مقرب من محمد النني لاعب وسط منتخب مصر وأرسنال الإنجليزي عن تفاصيل إصابته.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "حتى الآن لم يتم تشخيص الإصابة واللاعب يخصع لفحوصات طبية عالية الدقة لتحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي".

وأضاف "التقارير الصحفية التي خرجت عن إصابة النني لا نعرف عنها شيئا ونادي أرسنال سيصدر خلال ساعات بيانا رسميا بتفاصيل إصابة النني، وما هي الخطوات القادمة لعلاجه".

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وأتم تصريحاته "هناك تواصل مع منتخب مصر لاطلاعه على التفاصيل ونتمني في النهاية أن يكون الأمر بسيط ويمر سريعا".

وشارك النني أساسيا لأول مرة بقميص أرسنال الموسم الجاري في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي ضد فولام وأنهى اللقاء رغم شعوره بمشكلة والذي انتهى بفوز الجنزر بنتيجة 2-1.

وأوضح تقرير عبر شبكة "ذا أثليتك" الإنجليزية أن أرسنال والنني ينتظران التقارير الطبية، و"المؤشرات الأولية تشير إلى أنه من المتوقع غيابه عن الملاعب لفترة طويلة".

وتابع التقرير أن إصابة النني مع توماس بارتي تشكل مشكلة لأرسنال خاصة مع تركيز الفريق اللندني في الساعات الأخيرة على تدعيم هجومه.

وتضم خيارات أرسنال لتدعيم الهجوم كل من: بيدرو نيتو من ولفرهامبتون وميكالو مودريك لاعب شاختار دونتسك الأوكراني.

أرسنال محمد النني منتخب مصر
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