سان جيرمان يضم فابيان رويز لخمسة مواسم
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 23:55
كتب : FilGoal
أعلن باريس سان جيرمان ضم فابيان رويز لاعب نابولي لمدة خمسة مواسم حتى صيف 2027.
فابيان رويز
النادي : باريس سان جيرمان
وأشار النادي الفرنسي في بيانه عن ضم لاعب وسط نابولي بشكل رسمي لخمسة مواسم.
ولم يذكر سان جيرمان التفاصيل المالية للصفقة.
وانتقل رويز إلى نابولي قادما من ريال بيتيس في صيف 2018.
ولعب الدولي الإسباني 166 مباراة مع نابولي في مختلف المسابقات وسجل 22 هدفا وصنع 15 آخرين.
وكان فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات على أن الصفقة بلغت قيمة 23 مليون يورو.
وعرض سان جيرمان في البداية 20 مليون يورو بينما رغبة نابولي كانت في الحصول على 30.
وأشارت تقارير إيطالية إلى أن يوفنتوس كان يترقب إتمام صفقة رويز لسان جيرمان من أجل الحصول على خدمات ليوناردو باريديس.
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