مدربان صمدا أمام الإقالة.. تعرف على عدد المدربين في موسم 2021-2022 من الدوري

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 23:31

كتب : FilGoal

الدوري المصري

انتهى موسم 2021-2022 من الدوري المصري رسميا في الـ30 من شهر أغسطس 2022 بعدما بدأ في 25 أكتوبر الماضي.

وكعادة الدوري المصري شهدنا الكثير من التغييرات على الأجهزة الفنية ولم يصمد سوى مدربين فقط.

فمن هما؟ ومن هو أكثر فريق غير مدربين خلال الموسم؟

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الأهلي الزمالك الإسماعيلي الدوري المصري بيراميدز
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