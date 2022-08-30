تعرف على الترتيب النهائي للدوري المصري بعد انتهاء الموسم

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 23:31

كتب : FilGoal

رابطة أندية الدوري المصري - بيان رسمي

انتهى الدوري المصري لموسم 2021/2022 بتتويج الزمالك، وتحددت جميع مراكز المسابقة والمربع الذهبي والهبوط.

ويحتل الزمالك الصدارة ويأتي بعده بيراميدز في المركز الثاني، والأهلي في المركز الثالث، وطلائع الجيش في المركز الرابع.

بينما هبط كل من الجونة ومصر للمقاصة وإيسترن كومباني.

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وإليكم جدول ترتيب الدوري بعد نهاية الموسم:

المركز الأول – الزمالك – 77 نقطة

المركز الثاني – بيراميدز – 71 نقطة

المركز الثالث – الأهلي – 70 نقطة

المركز الرابع – طلائع الجيش – 56 نقطة

المركز الخامس – فيوتشر – 56 نقطة

المركز السادس – سموحة – 47 نقطة

المركز السابع – البنك الأهلي – 46 نقطة

المركز الثامن – فاركو – 42 نقطة

المركز التاسع – إنبي – 39 نقطة

المركز العاشر – المقاولون العرب – 38 نقطة

المركز الحادي عشر – الإسماعيلي – 38 نقطة

المركز الثاني عشر – الاتحاد السكندري – 38 نقطة

المركز الثالث عشر – المصري – 38 نقطة

المركز الرابع عشر – سيراميكا كليوباترا – 37 نقطة

المركز الخامس عشر – غزل المحلة – 36 نقطة

المركز السادس عشر – الجونة – 36 نقطة

المركز السابع عشر – إيسترن كومباني – 33 نقطة

المركز الثامن عشر – مصر للمقاصة – 15 نقطة

ويشارك في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل كل من الزمالك والأهلي، وفي الكونفدرالية بيراميدز وفيوتشر، بينما يشارك طلائع الجيش في البطولة العربية للأندية.

ترتيب الدوري المصري الزمالك الأهلي بيراميدز
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