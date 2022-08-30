بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 23:31

كتب : FilGoal

الجونة

انتهى موسم 2021-2022 من الدوري المصري رسميا اليوم الثلاثاء بإقامة جميع مباريات الجولة 34 من المسابقة.

موسم توج فيه الزمالك بلقب الدوري للمرة الثانية له على التوالي والـ14 في تاريخه.

فمن هم الهابطين من الدوري ومن صعد إليه لموسم 2023؟ ومن سيشارك قاريا الموسم المقبل؟

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الهابطون

هبط من الدوري كل من الجونة وإيسترن كومباني ومصر للمقاصة.

واحتل مصر للمقاصة المركز الـ18 والأخير في جدول التريتب بعدما جمع 15 نقطة فقط.

ومنذ صعوده للدوري لأول مرة في موسم 2010-2011 هبط المقاصة للمرة الأولى في تاريخه من المسابقة.

أما إيسترن كومباني فحصد 33 نقطة في مشاركته الأولى بالدوري ولكن تلك النقاط لم تكن كافية للبقاء في البطولة.

فيما حصد الجونة 36 نقطة وهبط للدرجة الثانية للمرة الثانية في تاريخه بعدما عاد للدوري الممتاز في موسم 2018-2019.

الصاعدون

صعد من الدرجة الثانية للدوري الممتاز كل من أسوان والداخلية وحرس الحدود.

وتصدر أسوان مجموعة الصعيد بـ70 نقطة، فيما جمع الداخلية 69 نقطة في مجموعة القاهرة.

أما حرس الحدود فجمع 60 نقطة في مجموعة بحري.

المشاركات الإفريقية

يشارك الزمالك والأهلي في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، بعدما حصد الأول لقب الدوري.

أما الأهلي فتفوق على بيراميدز في ترتيب مواجهات الدور الأول وذلك على رغم إنهائه الموسم في المركز الثالث بفارق نقطة عن منافسه الذي حل وصيفا للمرة الأولى في تاريخه.

ويشارك بيراميدز في الكونفدرالية للموسم الرابع على التوالي.

ويتواجد في الكونفدرالية فيوتشر الذي صعد للدوري الممتاز بداية الموسم واستطاع التفوق على الجميع بنهاية الدور الأول ليخطف بطاقة المشاركة القارية.

وذلك على الرغم من إنهاء فيوتشر للموسم خامسا بفارق المواجهات المباشرة عن طلائع الجيش الذي أنهى الموسم رابعا.

الدوري المصري الجونة إيسترن كومباني مصر المقاصة
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