في تجربة شبابية.. إيسترن كومباني ينهي سلسلة اللاهزيمة لـ الزمالك في الدوري

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 23:30

كتب : FilGoal

صورة تقرير إيسترن كومباني أمام الزمالك

أنهى إيسترن كومباني سلسلة اللاهزيمة للزمالك بعد 14 مباراة دون خسارة في الدوري بختام المسابقة.

وتغلب إيسترن كومباني على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 34 من الدوري والتي أقيمت على استاد القاهرة.

وخاض الزمالك المباراة في تجربة شبابية مع غياب لاعبي الفريق الأول عقب حسم لقب الدوري.

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وافتتح مودي ناصر التسجيل في الدقيقة 26 قبل أن يضيف أحمد حمزاوي الهدف الثاني في الدقيقة 63، بينما سجل حسام أشرف هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 72.

ورفع إيسترن كومباني رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع عشر وكان قد تأكد هبوطه إلى الدرجة الثانية قبل الجولة الختامية.

بينما تجمد رصيد الزمالك عند 77 نقطة والذي حسم لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي والرابع عشر في تاريخه.

ودخل الزمالك اللقاء بقائمة من اللاعبين الشباب بعد قرار جوسفالدو فيريرا بإراحة اللاعبين الشباب.

بدأ اللقاء بسيطرة من لاعبي إيسترن كومباني على الكرة لكن دون خطورة حقيقة على المرمى في الربع ساعة الأولى.

وكان أحمد متعب قد سجل هدفا في الدقيقة السابعة ولكن ألغى حكم اللقاء الهدف بداعي التسلل.

وباغت حسام أشرف دفاعات إيسترن كومباني بتسديدة قوية في الدقيقة 23 ولكن مرت فوق العارضة.

ونجح مودي ناصر في افتتاح التسجيل في الدقيقة 26 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليمنى.

ودفع فيريرا مع بداية الشوط الثاني بأحمد رفاعي مدافع الزمالك بدلا من حاتم سكر.

وسجل إيسترن كومباني الهدف الثاني في الدقيقة 63 بعد تسديدة من أحمد حمزاوي من الجانب الأيمن وارتطمت بأحمد رفاعي لتسكن شباك محمد نديم.

ونجح حسام أشرف في تسجيل هدف الزمالك الأول في الدقيقة 72 بعد تمريرة من يوسف نبيه من الجانب الأيسر حولها أشرف داخل الشباك.

وتراجع إيسترن كومباني في الربع ساعة الأخيرة للدفاع بينما حاول لاعبو الزمالك إدراك التعادل.

ومنذ خسارة الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري يوم 17 مايو، حافظ الأبيض على سلسلة لا هزيمة في 14 مباراة متتالية.

إذ حقق الزمالك 11 فوزا وتعادل ثلاث مرات.

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