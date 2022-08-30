النهاية - الجونة إلى الدرجة الثانية.. المقاولون يقفز إلى المركز العاشر

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 23:28

كتب : FilGoal

الجونة

حقق الجونة فوزا لم يكن كافيا للحفاظ على تواجده في الدوري المصري الممتاز، وذلك على حساب بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

البداية أتت بهدف نور السيد في الدقيقة 31 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 53 أضاف عمرو السعداوي الهدف الثاني لصالح الجونة بركلة حرة مباشرة.

وقلص إسلام عيسى الفارق في الدقيقة 60 بعد عرضية من حسين السيد، قبل أن يسجل حسام غانم الثالث للجونة في الدقيقة 82 من متابعة لكرة ارتدت من العارضة.

الفوز رفع رصيد الجونة إلى 36 نقطة، ولكنه استمر في المركز السادس عشر المؤدي للهبوط، فيما بقي بيراميدز وصيفا للدوري برصيد 71 نقطة.

جاء ذلك رغم تعادل غزل المحلة مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق.

تقدم المحلة بواسطة عبده يحيى في الدقيقة 21 برأسية من عرضية، ولكن تعادل زعيم الثغر بهدف كريم الديب في الدقيقة 78.

النقطة أمنت بقاء المحلة في الدوري برصيد 36 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق المواجهات المباشرة عن الجونة.

وفاز المحلة على الجونة 2-1، وتعادلا سلبيا دون أهداف في مواجهتيهما بالدوري.

أخيرا أفلت المقاولون العرب من هذه الحسابات بفوزه على المصري بهدفين مقابل هدف وحيد.

تقدم المقاولون سريعا بهدف فاروقا نور الدين في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 30 سجل جون أوكولي الهدف الثاني بعد عرضية وصلت إليه.

بينما قلص أحمد علاء الفارق في الدقيقة 71 من جانب المصري.

الفوز خرج بالمقاولون من دائرة الهبوط إلى المركز العاشر، رافعا رصيده إلى 38 نقطة، بنفس رصيد الإسماعيلي والاتحاد في المركزين الحادي عشر والثاني عشر على الترتيب.

فيما تراجع المصري إلى المركز الثالث عشر بنفس عدد النقاط.

الهابطون إلى الدرجة الثانية:

16- الجونة: 36 نقطة

17- إيسترن كومباني: 33 نقطة

18: مصر للمقاصة: 15 نقطة

الدوري المصري غزل المحلة بيراميدز المصري المقاولون العرب الاتحاد السكندري الجونة
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