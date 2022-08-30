كأس العرب للناشئين - منتخب مصر يهزم سوريا بخماسية ويضرب موعدا مع المغرب

حقق منتخب مصر للناشئين فوزا كبيرا على منتخب سوريا بخمسة أهداف دون رد.

جاء ذلك في ختام دور المجموعات لكأس العرب للناشئين تحت 17 عاما في الجزائر.

سجل المصريين 4 من هذه الأهداف، بواقع هدفين بواسطة أيمن عبد العزيز، وهدفين عن طريق أحمد فؤاد.

فيما سجل مجد الجبارة حارس مرمى المنتخب السوري هدفا عكسيا في شباكه.

وتربع منتخب مصر على صدارة المجموعة الرابعة، حيث تغلب على السعودية 3-0 ولبنان 9-0.

فيما تأهل معه منتخب السعودية بـ 6 نقاط، حيث فاز على لبنان 6-0 في ختام الجولة.

وتأهل منتخبا الجزائر والسودان من المجموعة الأولى على الترتيب.

أيضا تأهل اليمن وتونس من المجموعة الثانية، وتأهل العراق والمغرب من المجموعة الثالثة.

بذلك يلعب منتخب مصر مباراته القادمة مع منتخب المغرب، فيما يلعب منتخبا العراق والسعودية ضد بعضهما البعض، يوم الجمعة 2 سبتمبر.

قبلهما يلعب الجزائر ضد تونس، واليمن ضد السودان يوم الخميس 1 سبتمبر.