إنتر ميلان يكرم ضيافة كريمونيسي.. روما ينقض على الصدارة بانفجار ديبالا

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 22:55

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر

تغلب إنتر ميلان على ضيفه كريمونيسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإيطالي.

افتتح خواكين كوريا التسجيل في الدقيقة 12 من متابعة سريعة لتسديدة إدين دجيكو العائدة من الحارس.

وفي الدقيقة 38 سجل النيراتزوري ثاني الأهداف بطريقة رائعة وتسديدة طائرة من نيكولو باريلا بعد تمريرة هاكان تشالهان أوجلو.

وأتى لاوتارو مارتينيز بدلا من خواكين كوريا في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 72 حل كريستيان أسلاني ودانيلو دامبروزيو بدلا من مارسيلو بروزوفيتش وفيديريكو ديماركو في صفوف إنتر.

وأتى الهدف الثالث بواسطة لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 76 من صناعة باريلا.

وحل راول بيلانوفا وروبن جوسينز بدلا من دينزيل دومفريس وماتيو دارميان في الدقيقة 79.

أخيرا جاء هدف تقليص الفارق في الدقيقة 90 بواسطة دافيد أوكيريكي بعد تمريرة من جونزالو إسكالانتي.

الفوز رفع رصيد إنتر ميلان إلى 9 نقاط في المركز الثاني مؤقتا، فيما بقي كريمونيسي خالي الوفاض في المركز التاسع عشر.

على الجانب الآخر سحق روما ضيفه مونزا بثلاثة أهداف دون رد.

سجل باولو ديبالا للمرة الأولى منذ انتقاله إلى روما من يوفنتوس في صفقة انتقال حر، وذلك في الدقيقة 10 بعد تمريرة من تامي أبراهام.

وفي الدقيقة 32 أضاف ديبالا هدفه الثاني.

وأخيرا في الدقيقة 61 سجل روجر إيبانيز الهدف الثالث بالرأس من عرضية لورنزو بيليجريني.

بذلك ينقض روما على صدارة ترتيب الدوري بـ 10 نقاط، بفارق نقطة عن إنتر ونقطتين عن ميلان، و3 نقاط عمن لم يلعبوا بعد في الجولة، وهم نابولي ولاتسيو وأتالانتا وتورينو.

فيما ظل مونزا بلا نقاط في المركز الأخير.

إنتر ميلان الدوري الإيطالي روما باولو ديبالا
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