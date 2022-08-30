إنتر ميلان يكرم ضيافة كريمونيسي.. روما ينقض على الصدارة بانفجار ديبالا
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 22:55
كتب : FilGoal
تغلب إنتر ميلان على ضيفه كريمونيسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإيطالي.
افتتح خواكين كوريا التسجيل في الدقيقة 12 من متابعة سريعة لتسديدة إدين دجيكو العائدة من الحارس.
إنتر يتقدم..
هجمة مرتدة سريعة و #كوريا يتابع الكرة ويسجل في مرمى كريمونيزي#إنتر_كريمونيزي#الدوري_الإيطالي #أبوظبي_الرياضية Premium pic.twitter.com/m9gq8q0cSU— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 30, 2022
وفي الدقيقة 38 سجل النيراتزوري ثاني الأهداف بطريقة رائعة وتسديدة طائرة من نيكولو باريلا بعد تمريرة هاكان تشالهان أوجلو.
يا لروعة هذا الهدف وجماله..
بتسديدة "على الطاير".. #باريلا يسجل هدف #إنتر الثاني #إنتر_كريمونيزي#الدوري_الإيطالي #أبوظبي_الرياضية Premium pic.twitter.com/k0J53Ozxi6— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 30, 2022
وأتى لاوتارو مارتينيز بدلا من خواكين كوريا في الدقيقة 55.
وفي الدقيقة 72 حل كريستيان أسلاني ودانيلو دامبروزيو بدلا من مارسيلو بروزوفيتش وفيديريكو ديماركو في صفوف إنتر.
وأتى الهدف الثالث بواسطة لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 76 من صناعة باريلا.
الثالث لـ #إنتر..
انطلاقة رائعة من #باريلا وتمريرة متقنة إلى #لاوتارو الذي يسجل ثالث الأهداف #إنتر_كريمونيزي#الدوري_الإيطالي #أبوظبي_الرياضية Premium pic.twitter.com/TlYKs7D1JN— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 30, 2022
وحل راول بيلانوفا وروبن جوسينز بدلا من دينزيل دومفريس وماتيو دارميان في الدقيقة 79.
أخيرا جاء هدف تقليص الفارق في الدقيقة 90 بواسطة دافيد أوكيريكي بعد تمريرة من جونزالو إسكالانتي.
شاهد واستمتع..
بتسديدة رائعة.. أوكيريكي يسجل هدفاً جميلاً لفريق كريمونيزي والحارس هاندانوفيتش يكتفي بالمشاهدة في مشهد متكرر #إنتر_كريمونيزي#الدوري_الإيطالي #أبوظبي_الرياضية Premium pic.twitter.com/zAdvx0Q6eG— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 30, 2022
الفوز رفع رصيد إنتر ميلان إلى 9 نقاط في المركز الثاني مؤقتا، فيما بقي كريمونيسي خالي الوفاض في المركز التاسع عشر.
على الجانب الآخر سحق روما ضيفه مونزا بثلاثة أهداف دون رد.
سجل باولو ديبالا للمرة الأولى منذ انتقاله إلى روما من يوفنتوس في صفقة انتقال حر، وذلك في الدقيقة 10 بعد تمريرة من تامي أبراهام.
#ديبالا.. يسجل
أول أهداف #روما بتسديدة قوية من الجوهرة الأرجنتينية#روما_مونزا#الدوري_الإيطالي#أبوظبي_الرياضية Premium 2 pic.twitter.com/jaDhY52sXN— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 30, 2022
وفي الدقيقة 32 أضاف ديبالا هدفه الثاني.
#ديبالا مرة أخرى.. هدف ثان من النجم الأرجنتيني#روما يتقدم بهدفين على مونزا#روما_مونزا#الدوري_الإيطالي#أبوظبي_الرياضية Premium 2 pic.twitter.com/yFQx0SO8dI— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 30, 2022
وأخيرا في الدقيقة 61 سجل روجر إيبانيز الهدف الثالث بالرأس من عرضية لورنزو بيليجريني.
برأسية قوية.. #إيبانيز يسجل ثالث أهداف #روما بالدقيقة 61#روما_مونزا#الدوري_الإيطالي#أبوظبي_الرياضية Premium 2 pic.twitter.com/bo97t2pSFD— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 30, 2022
بذلك ينقض روما على صدارة ترتيب الدوري بـ 10 نقاط، بفارق نقطة عن إنتر ونقطتين عن ميلان، و3 نقاط عمن لم يلعبوا بعد في الجولة، وهم نابولي ولاتسيو وأتالانتا وتورينو.
فيما ظل مونزا بلا نقاط في المركز الأخير.