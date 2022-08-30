بعد اعتزاله.. موسيماني يودع وليد سليمان

كتب بيتسو موسيماني المدرب السابق للنادي الأهلي رسالة وداعية إلى وليد سليمان الذي أعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية الدوري.

وليد سليمان النادي : الأهلي الأهلي

وقال موسيماني عبر تويتر:

أيها الأسطورة. لم أشركك أساسيا أبدا في أي مباراة ولكنك سجلت لي في العديد من المباريات. هذا هو الاحترام الذي قدمته لي وللفريق. أنت تبقى نفس الرجل الشريف حتى في الأوقات الصعبة.

حظ طيب لك في مستقبلك. الأهلي يملك مستقبلا فيك. تحياتي.

أتذكر كم كنت حزينا حين أضاعت عليك الإصابة كأس العالم للأندية قبل عام، ولكني سعيد أنك لعبت في النسخة الماضية لكأس العالم، ولعبت كل هذه المباريات كما لو كنت تبلغ من العمر 19 عاما.

I remember how sad you were when injuries made you miss last years FIFA Club World Cup but I was happy that you played in this years World Cup, and you played all those games like a 19 year old player.🙏🏾🫶🏾❤️ — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) August 30, 2022

ثم أعاد موسيماني تغريد صورة وليد سليمان وهو يودع جماهير الأهلي في مباراة الهلال السعودي بكأس العالم للأندية.

وعلق عليها قائلا: "شكرا للرب. لقد شهدت هذه اللحظة".

Thanks God, I witnessed this moment.❤️🌹 https://t.co/uIbxtqi7Qe — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) August 30, 2022

كما أعاد موسيماني نشر تصريحات قديمة له عن وليد سليمان ترجع إلى 12 يناير المضي جاء فيها: "كنت أتمنى أن أصل إلى الأهلي في توقيت أبكر حتى أحظى بفرصة تدريب النسخة الأصغر سنا من وليد سليمان".

وخاض الأهلي آخر مباراة له في الموسم أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من الدوري، وغاب عنها وليد سليمان للإصابة.

وكتب وليد سليمان رسالة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وجاءت كالآتي:

"كم تأثرت حتي البكاء وأنا أتابع وأرصد تلك مظاهرة الحب الكبيرة والجميلة التي حظيت بها من قبل زملائي اللاعبين وجماهير الأهلي العظيمة والوفية.. الآن أيقنت من جديد أن للإخلاص والانتماء ثمن أعظم وأكبر من كل أموال وكنوز الدنيا .. وتأكد لي أنني أحسنت الاختيار وأحسنت الرهان عندما قلت يوما ما: "سهل تعمل فلوس والصعب أن تحقق إنجازات وتكتب تاريخا".

"لا أصدق أن رحلة 11 عاما مرت وأنني وصلت على خط نهاية مشواري الكروي، أتذكر حلم الطفولة وارتدائي للفانلة الحمراء صغيرا، أتذكر بفخر كم حاربت من أجل نيل شرف اللعب للأهلي، والحمد لله حققت كل ما كان يفوق أحلامي وما لم يخطر في خيالي، لامست مع الأهلي وبفضل الأهلي سموات كل الأمجاد والبطولات ويكفيني فخرا أن منحني الأهلي شرف إعلان الاعتزال وأنا أقف على أكبر مسرح كروي، من فوق منصة التتويج ببطولة كأس العالم للأندية".

"رحلتي مع الأهلي داخل البساط الأخضر انتهت كنت فيها "خادم للكيان" وليس مجرد لاعب اسمه وليد سليمان، ولكن رحلة حبي وانتمائي للكيان مستمرة للأبد، أشكركم".