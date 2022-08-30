تشكيل الدوري – أموتو يقود هجوم المصري.. وعمر فايد أساسي مع المقاولون لأول مرة

يبدأ حسام حسن بتشكيله الأساسي رفقة المصري أمام المقاولون العرب، فيما اختار شوقي غريب البدء بـ عمر فايد لأول مرة في دفاع الذئاب.

أعلن حسام حسن وشوقي غريب، مدربا المصري والمقاولون العرب، لمباراتهما بعد قليل في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

تشكيل المصري شهد البدء بـثلاثي دفاعي مكون من إسلام أبو سليمة، وأحمد علاء، وعمرو موسى.

ويبدأ أحمد الشيخ كأساسي في الهجوم للمباراة الثانية على التوالي، فيما يلعب أوستين أموتو كمهاجم صريح.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس: عصام ثروت.

الدفاع: كريم العراقي – إسلام أبو سليمة – عمرو موسى – أحمد علاء – حسن علي.

الوسط: فريد شوقي – إيزي إيميكا.

أمامهما: أحمد الشيخ – حسين رجب.

الهجوم: أوستين أموتو.

من جهة أخرى، يبدأ عمر فايد مدافع منتخب الشباب تحت 20 سنة كأساسي لأول مرة رفقة المقاولون العرب بعد ظهوره كبديل في مرتين سابقتين.

ويقود جون أوكلي الهجوم، رفقة مامادو نياس، ولويس إدوارد هنستروزا.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

حارس: محمود أبو السعود.

الدفاع: أمير عابد – فاروقا كابوري – عمر فايد - أحمد الشيمي.

الوسط: يوسف الجوهري – محمد مجلي – محمد هاني تريكة.

الهجوم: لويس إدوارد – مامادو نياس – جون أوكلي.