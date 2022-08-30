التشكيل - راندريانانتيناينا في هجوم الفرصة الأخيرة لـ الجونة.. ويوسف نادر يحرس مرمى بيراميدز

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 21:01

كتب : FilGoal

بيراميدز - الجونة

يتمسك الجونة بحظوظه في صراع البقاء بالدوري، ويقود راندريانانتيناينا هجوم الفريق أمام بيراميدز.

أما بيراميدز فأجرى عددا من التبديلات بمشاركة يوسف نادر في حراسة المرمى.

ويحتل الجونة المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة، ويحتاج للفوز مع خسارة المقاولون العرب أو غزل المحلة من أجل البقاء في الدوري.

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أما بيراميدز فحسم المركز الثاني بغض النظر عن نتيجة المباراة.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: يوسف نادر

الدفاع: حسين السيد - عبد الرحمن حميدة - محمد حمدي - عبد الله مجدي

الوسط: إبراهيما توريه - وليد الكرتي - محمود صابر - إسلام عيسى

الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي.

بينما جاء تشكيل الجونة كالتالي:

حارس مرمى: محمود الغرباوي.

الدفاع: عمرو السعداوي – محمد نجيب – لؤي وائل – طارق سامي.

الوسط: نور السيد – علي زعزع – ناصر ناصر - إسلام عبد النعيم – إسلام محارب.

الهجوم: أرنو راندريانانتيناينا.

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