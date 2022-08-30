تشكيل الدوري – رباعي في هجوم المحلة من أجل البقاء.. وخماسي في وسط الاتحاد

أعلن مصطفى عبده المدير الفني لغزل المحلة تشكيل فريقه لملاقاة الاتحاد السكندري في ملعب المحلة في الجولة 34 والأخيرة من الدوري المصري.

وجاء تشكيل المحلة كالتالي:

في حراسة المرمى: عمرو شعبان

في الدفاع: السيد الشبراوي- خالد سامي- معاذ الحناوي- مصطفى العش

في الوسط الدفاعي: حميد ماو- أحمد النادري

في الوسط الهجومي: هشام عادل- خالد الإخميمي- إبراهيم كونيه

في الهجوم: عبده يحيى

أما تشكيل الاتحاد فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: صبحي سليمان

في الدفاع: صبري رحيل- السيد سالم- محمود شبانة- كريم يحيى

في الوسط الدفاعي: مروان عطية- خالد الغندور

في الوسط الهجومي: أحمد عادل "ميسي"- كريم الديب- إبراهيم حسن

في الهجوم: بنجامين بواتنج

ويحتل الاتحاد المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة.

فيما يأتي المحلة في المركز الـ15 برصيد 35 نقطة.

ويبتعد المحلة عن المركز الـ16 والمؤدي للهبوط بفارق نقطتين فقط.

ويلتقي الجونة صاحب المركز الـ16 بمنافسه بيراميدز في الوقت ذاته.