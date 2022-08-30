تشكيل إيسترن كومباني - بوسكا في حراسة المرمى.. ومتعب أساسي أمام الزمالك

أعلن علاء عبد العال التشكيل الأخير لإيسترن كومباني في مسابقة الدوري المصري ويحرس أحمد بوسكا مرمى الفريق أمام الزمالك.

وكان قد تأكد هبوط إيسترن كومباني إلى الدرجة الثانية بغض النظر عن نتيجة المباراة.

ويستضيف الزمالك فريق إيسترن كومباني على استاد القاهرة في ختام مسابقة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمي: أحمد بوسكا

خط الدفاع: أحمد عبد الموجود (جودة) - محمد صالح - حسام حسن - أحمد ثابت (داهش)

خط الوسط: محمد خليفة - محمد ناصر (مودي) -أحمد حمزاوي -أحمد متعب.

الهجوم : يوسف رمضان - محمد رمضان.

البدلاء : عمرو حسام - أحمد تمساح - أحمد حجي - عبد العزيز موسى - محمد أنور - محمود نعيم - عمر فاروق ميرة - يوسف مجدي عبدالغني - عادل بدر (نيمار).

ويتربع الزمالك على قمة ترتيب مسابقة الدوري بـ 77 نقطة بينما إيسترن كومباني في المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة.

وتأكد هبوط إيسترن كومباني إلى الدرجة الثانية بغض النظر عن نتيجة المباراة.