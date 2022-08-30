انتهت في الدوري الإيطالي - إنتر ميلان (3) - (1) كريمونيسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنتر ميلان وكريمونيسي ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإيطالي.

ويحتل إنتر ميلان المركز السابع بـ 6 نقاط، بفارق نقطتين عن ميلان المتصدر مؤقتا.

فيما يحتل كريمونيسي المركز التاسع عشر بلا نقاط.

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ق 90 جوووووول تقليص الفارق بواسطة دافيد أوكيريكي بعد تمريرة من جونزالو إسكالانتي

ق 79 راول بيلانوفا وروبن جوسينز بدلا من دينزيل دومفريس وماتيو دارميان

ق 76 جوووووووول لاوتارو يسجل الثالث من صناعة باريلا

ق 72 كريستيان أسلاني ودانيلو دامبروزيو بدلا من مارسيلو بروزوفيتش وفيديريكو ديماركو

ق 55 لاوتارو مارتينيز بدلا من خواكين كوريا

ق 53 سيريل ديسيرس يسدد ولكن سمير هاندانوفيتش يتصدى

ق 46 تبديل في صفوف كريمونيسي بنزول لوكا زانيماكيا بدلا من سانتياجو أساسيبار

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38 جووووووول الثاني من نيكولو باريلا بعد تمريرة حاسمة من هاكان تشالهان أوجلو

ق 29 متابعة من ميلان شكرينيار ولكن الحارس إيونوت رادو يتصدى

ق 12 جووووووووول خواكين كوريا يفتتح التسجيل من متابعة سريعة أمام المرمى لتسديدة إدين دجيكو العائدة من الحارس

بداية المباراة