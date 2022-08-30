انتهت في الدوري الإيطالي - إنتر ميلان (3) - (1) كريمونيسي
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 20:46
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنتر ميلان وكريمونيسي ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإيطالي.
ويحتل إنتر ميلان المركز السابع بـ 6 نقاط، بفارق نقطتين عن ميلان المتصدر مؤقتا.
فيما يحتل كريمونيسي المركز التاسع عشر بلا نقاط.
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ق 90 جوووووول تقليص الفارق بواسطة دافيد أوكيريكي بعد تمريرة من جونزالو إسكالانتي
ق 79 راول بيلانوفا وروبن جوسينز بدلا من دينزيل دومفريس وماتيو دارميان
ق 76 جوووووووول لاوتارو يسجل الثالث من صناعة باريلا
ق 72 كريستيان أسلاني ودانيلو دامبروزيو بدلا من مارسيلو بروزوفيتش وفيديريكو ديماركو
ق 55 لاوتارو مارتينيز بدلا من خواكين كوريا
ق 53 سيريل ديسيرس يسدد ولكن سمير هاندانوفيتش يتصدى
ق 46 تبديل في صفوف كريمونيسي بنزول لوكا زانيماكيا بدلا من سانتياجو أساسيبار
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
يا لروعة هذا الهدف وجماله..
بتسديدة "على الطاير".. #باريلا يسجل هدف #إنتر الثاني #إنتر_كريمونيزي#الدوري_الإيطالي #أبوظبي_الرياضية Premium pic.twitter.com/k0J53Ozxi6— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 30, 2022
ق 38 جووووووول الثاني من نيكولو باريلا بعد تمريرة حاسمة من هاكان تشالهان أوجلو
ق 29 متابعة من ميلان شكرينيار ولكن الحارس إيونوت رادو يتصدى
إنتر يتقدم..
هجمة مرتدة سريعة و #كوريا يتابع الكرة ويسجل في مرمى كريمونيزي#إنتر_كريمونيزي#الدوري_الإيطالي #أبوظبي_الرياضية Premium pic.twitter.com/m9gq8q0cSU— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 30, 2022
ق 12 جووووووووول خواكين كوريا يفتتح التسجيل من متابعة سريعة أمام المرمى لتسديدة إدين دجيكو العائدة من الحارس
بداية المباراة