انتهت في الدوري الإيطالي - إنتر ميلان (3) - (1) كريمونيسي

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 20:46

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنتر ميلان وكريمونيسي ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإيطالي.

ويحتل إنتر ميلان المركز السابع بـ 6 نقاط، بفارق نقطتين عن ميلان المتصدر مؤقتا.

فيما يحتل كريمونيسي المركز التاسع عشر بلا نقاط.

------

ق 90 جوووووول تقليص الفارق بواسطة دافيد أوكيريكي بعد تمريرة من جونزالو إسكالانتي

ق 79 راول بيلانوفا وروبن جوسينز بدلا من دينزيل دومفريس وماتيو دارميان

ق 76 جوووووووول لاوتارو يسجل الثالث من صناعة باريلا

ق 72 كريستيان أسلاني ودانيلو دامبروزيو بدلا من مارسيلو بروزوفيتش وفيديريكو ديماركو

ق 55 لاوتارو مارتينيز بدلا من خواكين كوريا

ق 53 سيريل ديسيرس يسدد ولكن سمير هاندانوفيتش يتصدى

ق 46 تبديل في صفوف كريمونيسي بنزول لوكا زانيماكيا بدلا من سانتياجو أساسيبار

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38 جووووووول الثاني من نيكولو باريلا بعد تمريرة حاسمة من هاكان تشالهان أوجلو

ق 29 متابعة من ميلان شكرينيار ولكن الحارس إيونوت رادو يتصدى

ق 12 جووووووووول خواكين كوريا يفتتح التسجيل من متابعة سريعة أمام المرمى لتسديدة إدين دجيكو العائدة من الحارس

بداية المباراة

إنتر ميلان كريمونيسي الدوري الإيطالي
نرشح لكم
سان جيرمان يضم فابيان رويز لخمسة مواسم إنتر ميلان يكرم ضيافة كريمونيسي.. روما ينقض على الصدارة بانفجار ديبالا صلاح يكشف طعامه المصري المفضل والممثل الذي يفضله لتجسيد شخصيته رغم إصابة بيراردي وتألق مينيان.. ميلان يتعثر بالتعادل مع ساسولو 90 مليون يورو.. سكاي: تشيلسي يقترب من ضم جفارديول انتهت في الدوري الإيطالي - ميلان (0) - (0) ساسولو هل تعرف الكثير عن بافيل نيدفيد؟ اختبر معلوماتك للتعاقد مع سولير.. باريس يحاول استغلال ظروف فالنسيا
أخر الأخبار
زيزو يحسم الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22 22 دقيقة | الكرة المصرية
مدربان صمدا أمام الإقالة.. تعرف على عدد المدربين في موسم 2021-2022 من الدوري 24 دقيقة | الكرة المصرية
تعرف على الترتيب النهائي للدوري المصري بعد انتهاء الموسم 25 دقيقة | الكرة المصرية
بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد 25 دقيقة | الكرة المصرية
في تجربة شبابية.. إيسترن كومباني ينهي سلسلة اللاهزيمة لـ الزمالك في الدوري 25 دقيقة | الكرة المصرية
النهاية - الجونة إلى الدرجة الثانية.. المقاولون يقفز إلى المركز العاشر 27 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العرب للناشئين - منتخب مصر يهزم سوريا بخماسية ويضرب موعدا مع المغرب 50 دقيقة | الكرة المصرية
إنتر ميلان يكرم ضيافة كريمونيسي.. روما ينقض على الصدارة بانفجار ديبالا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث