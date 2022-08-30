رغم إصابة بيراردي وتألق مينيان.. ميلان يتعثر بالتعادل مع ساسولو

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 20:43

كتب : FilGoal

مايك مينيان - ميلان × ساسولو

تعادل ميلان مع ضيفه ساسولو بدون أهداف في المبارة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإيطالي.

المحاولة الأولى أتت من رافاييل لياو بتسديدة جاورت القائم في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة 21 ارتكب أليساندرو فلورنزي مخالفة أدت لاحتساب ركلة جزاء بعد تأكيد تقنية الفيديو.

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وأهدر دومينيكو بيراردي فرصة تقدم ساسولو في الدقيقة 23، حيث تصدى مايك مينيان لركلة الجزاء.

وفي الدقيقة 40 كاد أوليفييه جيرو أن يسجل ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

ومع بداية الشوط الثاني أصيب بيراردي، ليخرج في الدقيقة 52 ويحل جريجوار ديفريل.

وفي الدقيقة 57 أجرى ستيفانو بيولي مدرب ميلان ثلاثة تبديلات بنزول جونيور ميسياس وساندرو تونالي وشارل دي كيتيلاري بدلا من أليكسيس سايليمايكرس وتوماس بوبيجا وبراهيم دياز

وفي الدقيقة 69 خرج كريستيان ثورستفيدت ودافيدي فراتيسي وأتى الثنائي ماتيوس هنريك وعبدو هاروي.

وبالعودة لميلان ترك جيرو موقعه لصالح ياسين عدلي في الدقيقة 73، فيما أتى بيير كالولو بدلا من سيمون كاير في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة 94 كاد لياو أن يسجل هدف الفوز ولكن خرجت التسديدة سهلة ليتصدى لها أندريا كونسيلي.

الفوز منح ميلان صدارة مؤقتة يصعب الحفاظ عليها بـ 8 نقاط، بفارق نقطة عن نابولي ولاتسيو وأتالانتا وتورينو وروما، ونقطتين عن إنتر ميلان.

ميلان الدوري الإيطالي ساسولو مايك مينيان دومينيكو بيراردي
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