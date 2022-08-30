رغم إصابة بيراردي وتألق مينيان.. ميلان يتعثر بالتعادل مع ساسولو
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 20:43
كتب : FilGoal
تعادل ميلان مع ضيفه ساسولو بدون أهداف في المبارة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإيطالي.
المحاولة الأولى أتت من رافاييل لياو بتسديدة جاورت القائم في الدقيقة الثامنة.
وفي الدقيقة 21 ارتكب أليساندرو فلورنزي مخالفة أدت لاحتساب ركلة جزاء بعد تأكيد تقنية الفيديو.
وأهدر دومينيكو بيراردي فرصة تقدم ساسولو في الدقيقة 23، حيث تصدى مايك مينيان لركلة الجزاء.
#بيراردي يهدر ركلة جزاء و #ماينان يتصدى #ساسولو_ميلان#الدوري_الإيطالي #أبوظبي_الرياضية Premium pic.twitter.com/v222UtqbZd— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 30, 2022
وفي الدقيقة 40 كاد أوليفييه جيرو أن يسجل ولكن مرت الكرة بجوار القائم.
ومع بداية الشوط الثاني أصيب بيراردي، ليخرج في الدقيقة 52 ويحل جريجوار ديفريل.
وفي الدقيقة 57 أجرى ستيفانو بيولي مدرب ميلان ثلاثة تبديلات بنزول جونيور ميسياس وساندرو تونالي وشارل دي كيتيلاري بدلا من أليكسيس سايليمايكرس وتوماس بوبيجا وبراهيم دياز
وفي الدقيقة 69 خرج كريستيان ثورستفيدت ودافيدي فراتيسي وأتى الثنائي ماتيوس هنريك وعبدو هاروي.
وبالعودة لميلان ترك جيرو موقعه لصالح ياسين عدلي في الدقيقة 73، فيما أتى بيير كالولو بدلا من سيمون كاير في الدقيقة 79.
وفي الدقيقة 94 كاد لياو أن يسجل هدف الفوز ولكن خرجت التسديدة سهلة ليتصدى لها أندريا كونسيلي.
الفوز منح ميلان صدارة مؤقتة يصعب الحفاظ عليها بـ 8 نقاط، بفارق نقطة عن نابولي ولاتسيو وأتالانتا وتورينو وروما، ونقطتين عن إنتر ميلان.