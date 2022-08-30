تشكيل الزمالك - نديم في حراسة المرمى.. وحسام أشرف يقود الهجوم أمام إيسترن كومباني

يحرس محمد نديم مرمى الزمالك للمرة الأولى في تاريخه، بينما يقود حسام أشرف هجوم الفريق أمام إيسترن كومباني.

ويختتم الزمالك مشوار الدوري هذا الموسم بمواجهة إيسترن كومباني على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين.

وكان الزمالك قد حسم اللقب للمرة الثانية في تاريخه والرابعة عشر على التوالي.

وجاء تشكيل جوسفالدو فيريرا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد نديم.

خط الدفاع: حاتم محمد" سكر" - أحمد زكي - محمد طارق - محمد حمدي.

خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - محمد خضري - أحمد عبد الرحيم " إيشو" -سيف فاروق جعفر - يوسف أسامة نبيه.

خط الهجوم : حسام أشرف.

دكة البدلاء: السيد عطية - عبد الرحمن علي - أحمد رفاعي - محيي جمعة - ماجد هاني - كريم عبدون - رضا عبد الرازق - أدهم الخواجة - علي ياسر.

ويتربع الزمالك على قمة ترتيب مسابقة الدوري بـ 77 نقطة بينما إيسترن كومباني في المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة.

وتأكد هبوط إيسترن كومباني إلى الدرجة الثانية بغض النظر عن نتيجة المباراة.