رسالة وداعية من وليد سليمان لـ الأهلي وجمهوره "تأثرت حتى البكاء"

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 20:27

كتب : FilGoal

وليد سليمان - ودية الأهلي أمام الدفاع الجوي

وجه وليد سليمان نجم الأهلي رسالة وداع إلى جمهور النادي الأحمر، وذلك بعدما انتهت مسيرته الكروية بالاعتزال.

وليد سليمان

النادي : الأهلي

الأهلي

وأعلن وليد سليمان اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي، وذلك عقب حصوله على المركز الثالث في كأس العالم للأندية مع الأهلي في فبراير الماضي.

وخاض الأهلي آخر مباراة له في الموسم أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من الدوري، وغاب عنها وليد سليمان للإصابة.

أخبار متعلقة
مؤتمر سيراميكا: الأهلي يتفاوض لضم شادي حسين وميسي.. وسامي أبدى ترحيبه ليلة وداع الحاوي.. الأهلي ينهي الدوري برباعية أمام سيراميكا كليوباترا رأفت خليل يسجل أولى أهدافه مع الأهلي.. وحمزة علاء يظهر في الدوري

وكتب وليد سليمان رسالة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وجاءت كالآتي:

"كم تأثرت حتي البكاء وأنا أتابع وأرصد تلك مظاهرة الحب الكبيرة والجميلة التي حظيت بها من قبل زملائي اللاعبين وجماهير الأهلي العظيمة والوفية.. الآن أيقنت من جديد أن للإخلاص والانتماء ثمن أعظم وأكبر من كل أموال وكنوز الدنيا .. وتأكد لي أنني أحسنت الاختيار وأحسنت الرهان عندما قلت يوما ما: "سهل تعمل فلوس والصعب أن تحقق إنجازات وتكتب تاريخا".

"لا أصدق أن رحلة 11 عاما مرت وأنني وصلت على خط نهاية مشواري الكروي، أتذكر حلم الطفولة وارتدائي للفانلة الحمراء صغيرا، أتذكر بفخر كم حاربت من أجل نيل شرف اللعب للأهلي، والحمد لله حققت كل ما كان يفوق أحلامي وما لم يخطر في خيالي، لامست مع الأهلي وبفضل الأهلي سموات كل الأمجاد والبطولات ويكفيني فخرا أن منحني الأهلي شرف إعلان الاعتزال وأنا أقف على أكبر مسرح كروي، من فوق منصة التتويج ببطولة كأس العالم للأندية".

"رحلتي مع الأهلي داخل البساط الأخضر انتهت كنت فيها "خادم للكيان" وليس مجرد لاعب اسمه وليد سليمان، ولكن رحلة حبي وانتمائي للكيان مستمرة للأبد، أشكركم".

وليد سليمان الأهلي
نرشح لكم
زيزو يحسم الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22 مدربان صمدا أمام الإقالة.. تعرف على عدد المدربين في موسم 2021-2022 من الدوري تعرف على الترتيب النهائي للدوري المصري بعد انتهاء الموسم بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد في تجربة شبابية.. إيسترن كومباني ينهي سلسلة اللاهزيمة لـ الزمالك في الدوري النهاية - الجونة إلى الدرجة الثانية.. المقاولون يقفز إلى المركز العاشر كأس العرب للناشئين - منتخب مصر يهزم سوريا بخماسية ويضرب موعدا مع المغرب بعد اعتزاله.. موسيماني يودع وليد سليمان
أخر الأخبار
زيزو يحسم الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22 5 دقيقة | الكرة المصرية
مدربان صمدا أمام الإقالة.. تعرف على عدد المدربين في موسم 2021-2022 من الدوري 7 دقيقة | الكرة المصرية
تعرف على الترتيب النهائي للدوري المصري بعد انتهاء الموسم 8 دقيقة | الكرة المصرية
بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد 8 دقيقة | الكرة المصرية
في تجربة شبابية.. إيسترن كومباني ينهي سلسلة اللاهزيمة لـ الزمالك في الدوري 8 دقيقة | الكرة المصرية
النهاية - الجونة إلى الدرجة الثانية.. المقاولون يقفز إلى المركز العاشر 11 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العرب للناشئين - منتخب مصر يهزم سوريا بخماسية ويضرب موعدا مع المغرب 33 دقيقة | الكرة المصرية
إنتر ميلان يكرم ضيافة كريمونيسي.. روما ينقض على الصدارة بانفجار ديبالا 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث