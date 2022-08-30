رسالة وداعية من وليد سليمان لـ الأهلي وجمهوره "تأثرت حتى البكاء"

وجه وليد سليمان نجم الأهلي رسالة وداع إلى جمهور النادي الأحمر، وذلك بعدما انتهت مسيرته الكروية بالاعتزال.

وليد سليمان النادي : الأهلي الأهلي

وأعلن وليد سليمان اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي، وذلك عقب حصوله على المركز الثالث في كأس العالم للأندية مع الأهلي في فبراير الماضي.

وخاض الأهلي آخر مباراة له في الموسم أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من الدوري، وغاب عنها وليد سليمان للإصابة.

وكتب وليد سليمان رسالة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وجاءت كالآتي:

"كم تأثرت حتي البكاء وأنا أتابع وأرصد تلك مظاهرة الحب الكبيرة والجميلة التي حظيت بها من قبل زملائي اللاعبين وجماهير الأهلي العظيمة والوفية.. الآن أيقنت من جديد أن للإخلاص والانتماء ثمن أعظم وأكبر من كل أموال وكنوز الدنيا .. وتأكد لي أنني أحسنت الاختيار وأحسنت الرهان عندما قلت يوما ما: "سهل تعمل فلوس والصعب أن تحقق إنجازات وتكتب تاريخا".

"لا أصدق أن رحلة 11 عاما مرت وأنني وصلت على خط نهاية مشواري الكروي، أتذكر حلم الطفولة وارتدائي للفانلة الحمراء صغيرا، أتذكر بفخر كم حاربت من أجل نيل شرف اللعب للأهلي، والحمد لله حققت كل ما كان يفوق أحلامي وما لم يخطر في خيالي، لامست مع الأهلي وبفضل الأهلي سموات كل الأمجاد والبطولات ويكفيني فخرا أن منحني الأهلي شرف إعلان الاعتزال وأنا أقف على أكبر مسرح كروي، من فوق منصة التتويج ببطولة كأس العالم للأندية".

"رحلتي مع الأهلي داخل البساط الأخضر انتهت كنت فيها "خادم للكيان" وليس مجرد لاعب اسمه وليد سليمان، ولكن رحلة حبي وانتمائي للكيان مستمرة للأبد، أشكركم".