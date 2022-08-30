طلائع الجيش يحسم المركز الرابع بالفوز على الإسماعيلي في ختام الدوري

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 20:27

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - طلائع الجيش

حسم طلائع الجيش المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري في الجولة الأخيرة من المسابقة، بعدما فاز على الإسماعيلي.

وفاز طلائع الجيش على الإسماعيلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بملعب الإسماعيلية.

ورفع الجيش رصيده إلى النقطة 56 في المركز الرابع بالتساوي مع فيوتشر.

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وتفوق طلائع الجيش في المواجهات المباشرة على فيوتشر بعدما فاز عليه ذهابا وإيابا.

بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ11 بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يحصل فيها طلائع الجيش على المركز الرابع، وهي الأولى له منذ 14 عاما.

وصف المباراة

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق عبد الرحمن شيكا.

وخاض الإسماعيلي المباراة تحت قيادة المدير الفني المؤقت خالد القماش، الذي جاء بعد رحيل حمزة الجمل.

واعتمد القماش في المباراة على مجموعة من اللاعبين الشباب والناشئين، بعدما قرر إراحة اللاعبين الأساسيين.

وحاول الإسماعيلي بعد هدف الجيش إحراز التعادل ولكن لم تنجح محاولاته، لتنتهي المباراة بفوز الطلائع.

الإسماعيلي طلائع الجيش الدوري المصري
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