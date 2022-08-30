90 مليون يورو.. سكاي: تشيلسي يقترب من ضم جفارديول

اقترب نادي تشيلسي من التعاقد مع المدافع الكرواتي جوسكو جفارديول من لايبزيج الألماني، حسب شبكة "سكاي سبورتس".

وبحسب فابريزيو رومانو، فإن تشيلسي في مفاوضات متقدمة لضم اللاعب وقدم عرضا مقابل 90 مليون يورو.

وما زالت المفاوضات جارية بين الطرفين.

وحال إتمام الصفقة، فسيستمر ابن الـ20 عاما مع فريقه هذا الموسم وينتقل لتشيلسي الصيف المقبل.

وسيكون جفادريولا رابع صفقة في الخط الدفاعي لتشيلسي بعد مارك كوكوريا وكاليدو كوليبالي بجانب ويسلي فوفانا الذي من المنتظر أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي غذا الأربعاء.

وتعاقد تشيلسي أيضا مع رحيم ستيرلنج من مانشستر سيتي وتشيزاري كاسادي من إنتر ميلان.

وحصد تشيلسي سبع نقاط من أول أربع مباريات في الدوري هذا الموسم، بانتصارين على إيفرتون وليستر سيتي، وتعادل أمام توتنام وخسارة أمام ليدز يونايتد.