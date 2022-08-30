زيزو يحسم الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22

انخفاض المعدل التهديفي وأمر سلبي لأحد الهابطين.. أبرز أرقام الدوري المصري المنقضي

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مؤتمر فيريرا: سن اللاعبين الشباب في مصر عكس العالم.. ورسائل إلى اتحاد الكرة وشيء لا أفهمه

موعد مباراة منتخب مصر للناشئين القادمة في كأس العرب.. القنوات الناقلة

مصدر مقرب من النني لـ في الجول: لم يتم تشخيص إصابته حتى الآن

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