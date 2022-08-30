زيزو يحسم الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 23:34

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو يتسلم جائزة هداف الدوري

حسم أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22 بعد ختام المسابقة.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

ويبتعد زيزو بستة أهداف عن الثنائي جون إيبوكا وكريستوفر مابولولو أقرب ملاحقيه.

وسلمت رابطة الأندية المصرية جائزة هداف الدوري إلى أحمد زيزو قبل انطلاق مواجهة الزمالك وإيسترن كومباني في ختام المسابقة.

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ولأول مرة منذ موسم 2010 - 2011 يتصدر لاعب من نادي الزمالك قائمة الهدافين.

وكان محمود عبد الرازق "شيكابالا" هداف نسخة موسم 2010-2011 برصيد 13 هدفا بالتساوي مع أحمد عبد الظاهر لاعب إنبي وقتها.

نستعرض معا جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لهذا الموسم:

أحمد سيد زيزو – 19 هدفا – الزمالك

جون إيبوكا – 13 هدفا – إنبي

كريستوفر مابولولو – 13 هدفا – الاتحاد

مروان حمدي – 12 هدفا – سموحة

مصطفى شلبي – 11 هدفا – إنبي

محمد هلال – 10 أهداف – البنك الأهلي

شادي حسين – 10 أهداف – سيراميكا كليوباترا

سيف الدين الجزيري - 9 أهداف - الزمالك

أحمد رفعت – 9 أهداف – فيوتشر

أحمد عاطف – 9 أهداف – فيوتشر

ناصر منسي – 9 أهداف – البنك الأهلي

محمد صالح - 9 أهداف - إيسترن كومباني

عبده يحيى - 9 أهداف - غزل المحلة

أشرف بنشرقي – 8 أهداف – الزمالك

محمد مجدي أفشة – 8 أهداف – الأهلي

علي معلول – 8 أهداف – الأهلي

خالد قمر – 8 أهداف - الجونة

عبد الكبير الوادي - 8 أهداف - سموحة

كريم بامبو - 8 أهداف - البنك الأهلي

الزمالك الدوري المصري أحمد سيد زيزو
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