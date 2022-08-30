مؤتمر بسيوني: حققنا المطلوب.. سأقدم للإدارة تقريرا مفصلا عن خطة الموسم المقبل

شدد عبد الحميد بسيوني المدير الفني لنادي سموحة عى أنه سيقدم تقريرا مفصلا لإدارة النادي عن الخطة المقبلة بعد نهاية المسابقة.

وتعادل سموحة مع فاركو دون أهداف في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

وقال عبد الحميد بسيوني في المؤتمر الصحفي : "مباراة كبيرة مع فريق كبير ومنظم ومن أقوى الدفاعات في الدوري".

وأضاف "حاولنا أكثر من مرة الوصول لمرمي الخصم لكن لم ننجح في التسجيل، أشكر مجلس الإدارة والجهاز الطبي والجميع في سموحة".

وتابع "طاقم التحكيم لهم كل التقدير والتحية، قدموا مباراة كبيرة وجيدة، واجهنا العديد من الصعوبات في بطولة الدوري من ضغط مباريات وسفر كتير ولكن في النهاية حققنا ما اتفقنا عليه مع مجلس الإدارة".

واستطرد "سأقدم تقرير مفصل لإدارة النادي عن الخطة المقبلة من تعاقدات ومعسكر للفريق الفترة المقبلة".

وأتم " الموسم الماضي كان هناك ثلاثة لاعبين صنعوا الفرق للفريق وهم أحمد عبد القادر ومصطفى فتحي وحسام حسن وعند رحيلهم أثروا بشكل كبير على المستوى ولكن المتواجدين حاليا نجحوا في تعويضهم".

وأنهى سموحة مسابقة الدوري في المركز السادس برصيد 47 نقطة.