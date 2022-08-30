مؤتمر سواريش: لماذا مباراة سيراميكا كليوباترا هي الأخيرة؟ وكنت صريحا مع اللاعبين الشباب

نفى ريكاردو سورايش المدير الفني لفريق الأهلي أن تكون مواجهة سيراميكا كليوباترا هي الأخيرة له مع الفريق.

وأشار سواريش إلى استعداده لخوض منافسات المقبل مع فريق الأهلي.

وقال سورايش في المؤتمر الصحفي عن رأيه في الأهلي بعد شهرين: "ليس من الضروري أن انتظر شهرين، فقبل قدومي أعلم النادي الأهلي وحجمه ومتطلباته وفخور بتدريبه".

وتابع "حللت الأهلي قبل قدومي، الفريق يمتلك لاعبين مميزين وفي رأيي كانت هناك مشكلة في الدفاع، والفريق كان يتعب بدنيا وهناك لاعبون لم يكونوا في أفضل حالاتهم بسبب ضغط المباريات ما عدا مباراة واحدة جهزنا لها في 6 أيام".

وأوضح سواريش "قبل قدومي إلى الأهلي كان هناك بعض الإصابات بالإضافة إلى إصابات استمرت معنا مثل محمد شريف وهاني وعبد المنعم وعبد القادر والسولية".

وشدد المدرب البرتغالي "الجميع يعلم الظروف وقرار الأهلي بإراحة 7 لاعبين ثم ديانج وهاني بالإضافة لإصابات أخرى، كما غاب متولي وعبد المنعم عن مباريات أخرى بسبب إصابات".

واختتم الأهلي مشواره في مسابقة الدوري بالمركز الثالث برصيد 70 نقطة.

وأضاف سواريش "افتخر جدا بتلك الفترة ووافقت على المشاركة باللاعبين الشباب، وأعلم جيدا أن الأهلي لا يغفر النتائج السيئة".

وكشف مدرب الأهلي "اتفق محمود الخطيب معي أننا نجهز للموسم المقبل وكنت أعلم أنني سأتعرض لانتقادات، أقرأ بعض الأكاذيب ولا أشغل بالي بذلك".

وأوضح "قبل قدومي لعب الفريق 14 مباراة حصل على 26 نقطة وسجل الفريق 26 هدفا واستقبل 14، بينما نحن في 14 مباراة نفس عدد النقاط وسجلنا 18 هدفا واستقبلنا ثلاثة أهداف فقط لكن أنا ألعب بلاعبين سنهم صغير ويستحقون التحية".

وبسؤاله عما يتردد عن أن مواجهة سيراميكا هي الأخيرة شدد "لماذا آخر مباراة؟ ربما هي آخر مباراة في الموسم لكن سنبدأ الموسم المقبل بشكل طبيعي".

وتابع "أشكر الجماهير على رسائلهم وأتقبل الانتقادات ولكن أرفض الأكاذيب، كنت سعيد بفريقي اليوم".

وكشف سواريش "كنت صريحا مع اللاعبين الشباب وقلت لهم أنه لا يوجد منهم من يصلح لتمثيل الأهلي حاليا، ولكن أبلغتهم أن في المستقبل سيكونوا أفضل".

وأضاف مدرب الأهلي "لم أكن لاعبا كبيرا ولكني بدأت التدريب من مستوى أقل وحتى وصلت إلى هنا، وأعلم أن قدومي إلى هنا بسبب عملي الجيد".

أما عن مستقبله فأوضح "لا يمكنني التعليق على كل شيء، ما يمكنني قوله أنني جاهز للموسم المقبل وأنا موظف في النادي الأهلي وسعيد هنا وفخور أن يقال أنني مدرب الأهلي".

وعن اعتزال وليد سليمان اختتم سواريش تصريحاته "سعيد جدا بتدريب وليد سليمان وأتمنى أن يكون لدي لاعبين مثله في الموسم المقبل".