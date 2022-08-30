مؤتمر ألميدا: حصدنا نقاطا من أكبر أندية الدوري.. ومستقبلنا سيكون جيدا

أشاد نونو ألميدا المدير الفني لفاركو بما قدمه فريقه خلال الموسم المنصرم من الدوري المصري وقدرته على حصد 42 نقطة لينهي الموسم في المركز الثامن.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة الأخيرة لفريقه في الدوري اليوم الثلاثاء والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف ضد سموحة في ملعب الإسكندرية.

وتحدث ألميدا في المؤتمر قائلا: "أريد أن أشكر وأبارك لرئيس النادي وجميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري".

وواصل "أنتم تعلموا أن هذا الموسم تاريخي، واستثنائي لنادي فاركو كونه أول موسم للفريق في الدوري الممتاز، وهدفنا كان ضمان البقاء في البطولة وسعيد بأداء اللاعبين في الموسم"".

وواصل المدرب البرتغالي "حصدنا نقاطا من أكبر الأندية في الدوري، وهذا يعتبر إنجاز كبير، ونحن مؤمنين أن اللاعبين تحسنوا عن ذي قبل، وعلى الصعيد الفردي والجماعي".

وواصل "اللاعبون لديهم القدرة الآن على تقسيم المباراة لأكثر من مرحلة والتفكير في الطريقة التي تؤهلك للفوز، وهذا الموسم نبدأ في بناء فريق قوي للمستقبل".

وعن مباراة اليوم قال: "كانت مباراة صعبة للغاية، وكانت في طقس حار جدًا، وسموحة فريق رائع على المستوي الهجومي وفي التحول الهجومي، وسعيد بأداء اللاعبين في المباراة وخلق العديد من الفرص على مرمي الخصم".

وأكمل ألميدا "أنك تتحكم في مجريات اللقاء هو الهدف الأساسي، وحاولنا نجمع أكبر عدد من اللاعبين على أطراف الملعب، وحاولنا صناعة العديد من الفرص بخلق أكثر من لاعب على الجهة اليمني واليسرى".

وأتم "نحن نحضر للموسم المقبل بشكل جيد، وأهم شيء أننا مؤمنين بمشروع نادي فاركو وأفكار المسؤولين عن النادي، ومستقبلنا سيكون جيدا في الدوري".