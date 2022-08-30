مؤتمر صحفي لـ فيتوريا للكشف عن تفاصيل معسكر سبتمبر

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 19:22

كتب : FilGoal

روي فيتوريا - مدرب منتخب مصر

يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مؤتمرا صحفيا بمقر اتحاد الكرة ظهر غدا الأربعاء.

ويكشف فيتوريا في المؤتمر الصحفي تفاصيل معسكر شهر سبتمبر للمنتخب.

وكشف محمد غرابة مدير المنتخب أن فيتوريا سيتحدث خلال المؤتمر عن قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر وموعد انطلاقه.

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بجانب الوديات الخاصة بمنتخب مصر وؤيته للفترة المقبلة.

وقال مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- في وقت سابق لـFilGoal.com: "تم الاستقرار على مواجهة النيجر وليبريا".

وعن موعد بدء المعسكر قال: "روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قرر بدء المعسكر بشكل مبكر عن الأجندة الدولية وسيكون في 15 سبتمبر بحد أقصى".

وأردف "سنواجه النيجر يوم 23 سبتمبر وليبيريا يوم 27 من الشهر نفسه".

وقال الحسيني سجايري مدير منتخب النيجر لـFilGoal.com: "تلقينا اليوم كافة المخاطبات وأكد لي رئيس اتحاد الكرة الاتفاق مع مصر على ملاقاتها وديا ويتبقى فقط معرفة الموعد النهائي للقاء".

وكان مصدر من اتحاد الكرة كشف في وقت سابق لـFilGoal.com عن طلب روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر خوض وديتين في شهر سبتمبر المقبل استغلالا لفترة التوقف الدولي.

وأوضح المصدر أن اتحاد الكرة كان ينوي مخاطبة النيجر وتوجو والسودان وليبيريا وإي سواتيني لتحديد طرفي المباراتين الوديتين المقبلتين.

تاريخ فيتوريا

Resistência. A imagem de marca de Rui Vitória

كانت آخر تجارب المدرب البرتغالي هي مع سبارتاك موسكو قبل فسخ التعاقد بالتراضي في شهر ديسمبر الماضي لسوء النتائج.

وسبق للمدرب صاحب الـ52 عاما خوض تجربة في الوطن العربي حينما أشرف على تدريب النصر السعودي في 2019 وقاده للتتويج بلقبي الدوري وكأس السوبر السعودي.

وبدأ المدرب البرتغالي مسيرته في فيلافرانكيانسي البرتغالي ومنه انتقل لبنفيكا تحت 19 عاما ثم فاتيما ثم باكوس فيريرا وفيتوريا جيماريش الذي قاده للفوز بالكأس.

ومن هناك تولى تدريب بنفيكا الذي قاده للفوز بالدوري البرتغالي موسمين متتاليين وفي الثاني توج بالثنائية المحلية بعدما ظفر بالكأس.

كما توج بكأس رابطة الأندية البرتغالية والسوبر البرتغالي.

وحط فيتوريا الرحال في السعودية مع النصر ومنه انتقل لتدريب سبارتاك موسكو كآخر تجربة له حتى الآن.

منتخب مصر روي فيتوريا
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