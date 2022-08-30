والده: نرفض استخدام الشرط الجزائي لرحيل زيزو.. ونسبة بقائه مع الزمالك 75%

قال مصطفى سيد والد أحمد "زيزو" لاعب الزمالك إنهما يرفضان استخدام الشرط الجزائي للرحيل عن صفوف الفريق الأبيض.

وتحدث والد زيزو لإذاعة "أون سبورت إف إم" اليوم الثلاثاء قائلا: "زيزو قال إنه لا يعرف مستقبله لأنه يتحدث بتلقائية لأن الأمور مشتبكة والكثير من الملفات على طاولة واحدة وما يحدد كل شيء في النهاية ليس قرارك وحدك بل رغبتك ورغبة الجماهير فالكثير من الناس متعلقون بك فليس صحيحا أن تخذل الجماهير من أجل مكسب شخصي".

وواصل "وفي النهاية نرى رغبة النادي ورغبتك وهل على نفس رغبة الجمهور أم هناك تفكير مختلف".

وتابع "أمامنا عدة عروض من أوروبا والخليج ومن النادي نفسه، بالتأكيد زيزو رغبته الأولى تسطير تاريخا جديدا ومن ضمن الأشياء التي يسعى لها زيزو تحقيق أرقام رائعة، بالتأكيد الرغبة الأولى هي البقاء في الزمالك".

وبسؤاله عن هل يتسبب ذلك في تعديل تعاقده مع الزمالك أجاب "هذا أمر مطروح بنسبة كبيرة ونسبة بقائه في الزمالك تتعدى الـ70 أو 75%".

وأوضح "العروض الأوروبية وصلت إلينا من أندية تريد استخدام الشرط الجزائي بدفع مليوني يورو بدلا من التفاوض ودفع ثلاثة أو أربعة ملايين، ولكننا نرفض هذا الأمر حرصا على مصلحة النادي واحتراما له وللجماهير".

وأتم والد زيزو تصريحاته قائلا: "جلسة منتظرة مع مسؤولي الزمالك وخلال يوم أو يومين سيتم حسم كل الأمور، والعروض سواء فنية من أوروبا أو مادية وبفارق 5 6 أضعاف عن العروض في مصر ولكن الأمر لا يتعلق بالجوانب المادية بشكل بحت".

ويملك زيزو عقدا مع الزمالك مستمر لصيف عام 2024.

يأتي ذلك تأكيدا لما نشره FilGoal.com سابقا بتقدم نانت الفرنسي بعرض لضم زيزو لكن الأخير لا يرغب في استخدام الشرط الجزائي للرحيل عن النادي الأبيض.

ويمتلك زيزو شرطا جزائيا بقيمة 2 مليون دولار يُفعل استخدامها بعد 15 يوما من نهاية موسم الدوري المصري والذي ينتهي اليوم 30-8.

وربما يحدث تواصل رسمي بين نانت والزمالك لمعرفة موقف الأبيض من البيع خلال الساعات المقبلة.

وسيفكر النادي الفرنسي في خيارات أخرى في حالة التأكد من عدم القدرة على إتمام الصفقة.