بانتظار الضوء الأخضر.. كورزاوا يقترب من فولام

ينتظر الظهير الأيسر لايفين كورزاوا الضوء الأخضر من ناديه باريس سان جيرمان للسفر إلى لندن تمهيدا للانتقال إلى فولام.

ومن المنتظر أن يسافر كورزاوا يوم الأربعاء، لإتمام صفقة الانتقال النهائي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن فولام قد توصل بالفعل لاتفاق تام مع باريس سان جيرمان.

وسينضم كورزاوا البالغ من العمر 29 عاما إلى صفوف فريق "كرافن كوتيدج" بعد أن لعب 9 دقائق فقط في آخر 12 شهرا.

وكان الظهير يملك بعض العروض من الدوري التركي، ولكنه فضل فولام.

وسيصبح كورزاوا ثامن صفقات فولام هذا الصيف.

وتعاقد النادي العائد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع كل من: جواو بالينيا وعيسى ديوب وأندرياس بيريرا وكيفن مبابو وبيرند لينو ومانور سولومون وشين دافي.