البترولي بانتظار الآخرين.. البنك الأهلي ينهي سابعا بالتعادل مع إنبي

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 18:51

كتب : FilGoal

البنك الأهلي

تعادل إنبي مع مضيفه البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الختامية من عمر الدوري المصري الممتاز.

البداية أتت سريعة لصالح البنك الأهلي بهدف كريم بامبو بعد تمريرة من إسحاقو يعقوبو في الدقيقة الخامسة.

وأجرى جورفان فييرا مدرب إنبي التبديل الأول في الدقيقة 39 بنزول خالد رضا بدلا من هشام عادل في صفوف إنبي.

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ومع بداية الشوط الثاني أجرى خالد جلال مدرب البنك الأهلي تبديله الأول بنزول محمد حامد بدلا من يعقوبو.

على الجانب الآخر أتى الثنائي جرجس مجدي وإبراهيم القاضي بدلا من أحمد يوسف وإبراهيم يحيى في صفوف إنبي.

وحل محمود قاعود وإبراهيم السيد بدلا من كريم بامبو وأسامة إبراهيم في الدقيقة 60 بصفوف البنك.

فيما أتى إبراهيم جلال بدلا من جون إيبوكا في الدقيقة 66، ثم محمد مرسي بدلا من أحمد العجوز في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 74 أتى فادي فريد بدلا من أسامة فيصل في صفوف البنك.

وأتى التعادل أخيرا في الدقيقة 86 برأسية مصطفى شلبي بعد عرضية من أحمد فوزي.

التعادل أعلن نهاية موسم البنك الأهلي رسميا في المركز السابع برصيد 46 نقطة، بفارق نقطة عن سموحة السادس، و4 نقاط عن فاركو الثامن.

فيما بقى إنبي في المركز التاسع مؤقتا برصيد 39 نقطة، بفارق نقطة عن المصري والإسماعيلي، ونقطتين عن الاتحاد، ولكل منهم مباراة في الجولة الأخيرة.

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